Penafiel-Feirense, 2-2: 'bicicleta' nos descontos fechou jogo emotivo

Uma 'bicicleta' de Júnior Franco, nos descontos, garantiu esta sexta-feira o empate ao Penafiel na receção ao Feirense (2-2), na 17.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo emocionante com alternâncias no marcador.

O Penafiel marcou a abrir e a fechar o jogo (aos seis e 90+2 minutos), tendo o Feirense, de permeio, marcado por duas vezes (16 e 58), num empate entre duas equipas com aspirações de subida.

Na classificação, o Feirense (31 pontos) falhou a ocasião de ultrapassar, à condição, a segunda classificada Académica (32), enquanto o Penafiel interrompeu uma série de três derrotas e, de forma provisória, isolou-se no quinto lugar (25).

Num dos jogos mais importantes da jornada, o Penafiel adiantou-se cedo no marcador aos seis minutos, por João Amorim, assistido na área do Feirense por Pedro Soares, na insistência a um livre frontal.

O Feirense reagiu bem ao golo madrugador e assumiu as despesas do jogo, com uma boa dinâmica dos médios e dos elementos mais adiantados no terreno, remetendo os locais, com muitas baixas importantes por lesão, para o seu meio-campo.

O primeiro aviso surgiu aos 14 minutos, pelo nigeriano Marcus, ao surgir destacado na direita, valendo a boa intervenção do estreante Emanuel Novo, guarda-redes que nada conseguiu fazer face a Fabrício, dois minutos depois, na transformação de uma grande penalidade a castigar uma falta de David Santos sobre Feliz na área do Penafiel.

A superioridade dos fogaceiros manteve-se até ao intervalo, mas já sem aproximações perigosas a qualquer uma das balizas.

O Penafiel iniciou a segunda parte a querer chamar a si mais protagonismo, com mais posse de bola e iniciativa, mas seria o Feirense a marcar, por Marcus, aos 58 minutos, a desviar ao primeiro poste um canto da esquerda.

Pedro Prazeres falhou o empate aos 63 minutos, antecipando a reação penafidelense, mais forte a partir das entradas de Ronaldo Tavares e Wagner, dois habituais titulares, numa mexida que incluiu os reforços de inverno David Caiado (ex-Hermannstadt, da Roménia) e Robinho (cedido pelo Belenenses SAD).

O Penafiel acabaria por ser premiado já nos descontos, por Júnior Franco, num pontapé acrobático, de costas para a baliza, fixando o resultado final.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Feirense, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Amorim, 06 minutos.

1-1, Fabrício, 16' (penálti).

1-2, Marcus, 58'.

2-2, Júnior Franco, 90+2'.

Equipas:

- Penafiel: Emanuel Novo, Pedro Coronas (Wagner, 67), Dénis Duarte, David Santos (Leandro Teixeira, 80), Paulo Henrique, Simãozinho (Robinho, 85), Pedro Prazeres (David Caiado, 80), Júnior Franco, João Amorim, Gustavo Henrique e Pedro Soares (Ronaldo Tavares, 66).

Suplentes: Luís Ribeiro, Vitinha, Leandro Teixeira, Rafa Sousa, Alan Schons, David Caiado, Wagner, Robinho e Ronaldo Tavares.

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro, Zé Ricardo, João Tavares (Washington, 85), Mica Silva, Feliz (Fábio Espinho, 85), Marcus (Ruca, 85), Fabrício Simões (João Victor, 59) e Fati (Agdon, 57).

Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Ruca, David Luís, Washington, Cris, Fábio Espinho, Agdon e João Victor.

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Júnior Franco (54), Agdon (61) e Ícaro (70).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.