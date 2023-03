Penafiel-Oliveirense, 1-1: Empate em lance polémico no último minuto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel empatou este sábado 1-1 na receção à Oliveirense, num jogo emocionante e com muitas oportunidades de golo relativo à 23.ª jornada da Liga SABSEG, em que o resultado só ficou decidido no último lance.

Duarte Duarte adiantou a Oliveirense, aos 45 minutos, com um remate à entrada da área, aproveitando um passe errado de Simãozinho, mas Adílio Santos empatou, aos 90+7', num cabeceamento muito contestado pelos forasteiros, alegando que a bola, ainda defendida por Ricardo Ribeiro, não chegou a ultrapassar totalmente a linha de baliza.

Com este empate tardio, o Penafiel, que ainda não perdeu sob o comando de Hélder Cristóvão, subiu provisoriamente ao sexto lugar, agora com 31 pontos, mais um do que a Oliveirense e o FC Porto B, que ainda vai jogar nesta jornada.

As duas equipas estão tranquilas na classificação e proporcionaram um jogo emocionante, com alguns bons momentos e muitas oportunidades de golo, estabelecendo-se a diferença entre a forma mais lesta de a Oliveirense chegar à baliza contrária, por oposição a um Penafiel mais previsível e lento na construção.

O golo de Duarte Duarte ao intervalo era curto para o que as duas equipas tinham produzido até então, antecipando um segundo tempo de reação por parte dos locais, embora a qualidade de jogo tenha decaído.

O Penafiel dispôs neste período das melhores situações para marcar, mas a pontaria dos avançados e boas intervenções de Ricardo Ribeiro foram adiando o empate, que chegaria no último e polémico lance, que fez, depois, aquecer os ânimos dentro e fora do relvado.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Oliveirense, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Duarte Duarte, 45 minutos.

1-1, Adílio Santos, 90+7'.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho, Reko, Mica (Leandro Tipote, 74'), Vasco Braga, Édi Semedo, Roberto (Adílio Santos, 65') e Adriano Castanheira (Feliz, 65').

(Suplentes: Nuno Macedo, Rúben Freitas, Bruno Pereira, João Oliveira, Diogo Batista, Feliz, Rodrigo Valente, Leandro Tipote e Adílio Santos).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei, Rodrigo Borges, Kazu, Ibrahima (Filipe Alves, 79'), Serginho (Nuno Valente, 89'), Jaiminho, Duarte Duarte (Michel Lima, 57'), Serginho Andrade (Gonçalo Pimenta, 79') e Anthony Carter (Iago, 89').

(Suplentes: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Iago, Pedro Marques, Filipe Alves, Nuno Valente, Zé Leite, Michel Lima e Jonata Bastos).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Volnei (31'), Anthony Carter (44'), Reko (59' e 90+5'), Ibrahima (70'), Maga (75'), Robinho (87') e Gonçalo Pimenta (90+7''). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Reko (90+5').

Assistência: Cerca de 400 espetadores.