Penafiel-Oliveirense, 1-1: João Paulo garante empate nos minutos finais

A Oliveirense conseguiu hoje empatar 1-1, em Penafiel, ao igualar já no minuto 89, por João Paulo, interrompendo a série de duas vitórias que os 'rubro-negros' levavam na II Liga de futebol, em encontro da jornada 20.

Pobre em situações claras de golo, a partida definiu-se pelos dois tentos já na reta final, com os penafidelenses a chegarem à vantagem por João Silva, aos 75, antes da formação de Oliveira da Azeméis conseguir conquistar um ponto 'ao cair do pano'.

A equipa da casa foi a mais ativa nas tentativas de se colocar em vantagem, instalando-se no meio-campo ofensivo frente a uma Oliveirense mais resguardada defensivamente.

Ao 11.º minuto de jogo, Adílio Santos ameaçou pela primeira vez a baliza da Oliveirense, numa investida pelo corredor esquerdo que terminou num remate fraco às mãos do guardião Arthur Augusto.

O extremo brasileiro do Penafiel mostrava-se como o elemento mais inconformado com a igualdade no marcador e, 10 minutos depois, teve no calcanhar a melhor situação de perigo em toda a primeira parte, num remate que esbarrou na 'mancha' do guarda-redes, após um excelente trabalho individual de Hugo Firmino na assistência.

Novamente por Adílio Santos, o Penafiel criou uma oportunidade num disparo em arco, aos 32, com a bola a passar perto do poste da baliza visitante, num dos poucos destaques proporcionados pelo primeiro tempo da partida.

Na segunda metade, a Oliveirense mostrou-se mais ativa na posse de bola e com outro ímpeto na procura pela vantagem, com Balla Sangaré a provocar um susto na defesa adversária, através de um remate à meia-volta, aos 49.

Ainda assim, o Penafiel chegaria à vantagem, num remate cruzado fortíssimo do lateral João Silva, a aproveitar da melhor forma uma perda de bola do conjunto de Ricardo Chéu para fazer o 1-0.

Quando parecia que os anfitriões tinham os três pontos assegurados, Vasco Gadelho mediu um cruzamento preciso pelo corredor esquerdo, 'teleguiado' ao segundo poste, onde apareceu o recém-entrado João Paulo a ganhar o cabeceamento e a sentenciar o empate.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Oliveirense, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, João Silva, 75 minutos.

1-1, João Paulo, 89.

Equipas:

- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga, João Miguel, Rúben Pereira, Diogo Brito, João Silva, Diogo Batista (Edu Pinheirom 84), Chico Teixeira (Reko, 62), Filipe Cardoso (João Oliveira, 62), Hugo Firmino (Pedro Vieira, 84) e Adílio Santos (Hélder Suker, 76).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Bruno Pereira, Reko, João Oliveira, Edu Pinheiro, Gabriel Barbosa, Pedro Vieira, Hélder Suker e André Silva).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Oliveirense: Arthur Augusto, Gonçalo Negrão (Zé Leite, 65), Iago Fabrício, Kelechi John (Schürrle, 79), Guilherme Soares, Julien Lomboto (João Paulo, 79), Vasco Gadelho, Filipe Alves, Jaime Pinto (Frederico Namora, 90+3), Michel Lima (Kazu Miúra, 90+3) e Balla Sangaré.

(Suplentes: Rui Dabó, Nuno Macedo, Frederico Namora, Schürrle, Kotaro Nagata, Mohammed Lamine, Zé Leite, João Paulo e Kazu Miura).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chico Teixeira (39), Filipe Cardoso (54), Balla Sangaré (56), Edu Pinheiro (86) e Schürrle (90+7).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.