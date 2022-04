Penafiel-Varzim, 4-1: Goleada com reviravolta e dedo de Edson Farias

O Penafiel recebeu e venceu esta sexta-feira o Varzim, que não perdia há seis jogos, por 4-1, complicando o objetivo de permanência dos poveiros, a cinco jornadas do fim da Liga Sabseg.



Edson Farias, com dois golos e uma assistência, foi a figura maior do jogo que abriu a 29.ª jornada e o responsável direto pela reviravolta no marcador, contribuindo decisivamente para o segundo triunfo consecutivo do Penafiel, à condição com os mesmos 41 pontos do Nacional, no sexto lugar.

Ao invés, o Varzim fez marcha-atrás na recuperação pontual e vai manter o penúltimo lugar, em zona de descida direta, com os mesmos 26 pontos, arriscando atrasar-se para os concorrentes diretos.

A chuva, tocada a vento, transformou o relvado em armadilhas, afastou adeptos e condicionou a estratégia dos treinadores, num jogo mais decisivo para o Varzim, ainda em zona de descida.

Os humores do tempo quase traíram os forasteiros ainda no primeiro minuto, num lance em que a bola travou na relva, Rêgo escorregou, mas o remate de Edson Farias, à entrada da área do Varzim, foi travado por Ricardo Nunes, com uma apertada defesa para canto.

Foi o lance mais perigoso de um primeiro tempo equilibrado, com mais posse e remates do Varzim, face a um Penafiel mais objetivo e perigoso no ataque.

Os golos só apareceram no segundo tempo, com o Varzim, melhor no recomeço, a adiantar-se aos 63 minutos por Murilo, uma das melhores unidades da equipa no jogo, após trabalho individual, mas a vantagem durou apenas três minutos. O lateral Simãozinho subiu na esquerda e cruzou largo para Edson Farias, que fletiu para o meio e bateu Ricardo Nunes.

Os dois voltaram a reencontrar-se quatro minutos após o empate, aos 70, e o brasileiro do Penafiel, hoje mais adiantado no terreno, voltou a marcar, após uma reposição de bola do guarda-redes Caio Secco.

O festival de Edson Farias prosseguiu aos 80 minutos, com a assistência para uma finalização fácil de Roberto, que também 'bisou' no encontro, já nos descontos, na cobrança de uma grande penalidade, após derrube de André Micael a Robinho.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-Varzim, 4-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Murilo, 63 minutos.

1-1, Edson Farias, 66.

2-1, Edson Farias, 70.

3-1, Roberto, 80.

4-1, Roberto, 90+4 (grande penalidade).

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Vitinha, Gonçalo Loureiro, Lucas Tagliapietra, Simãozinho, Capela (Leandro Teixeira, 82), Bruno César (Feliz Vaz, 73), João Amorim (Vasco Braga, 62), Edson Farias, Ronaldo Tavares (Roberto, 62) e Édi Semedo (Robinho, 73).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Silvério, Leandro Teixeira, Vasco Braga, Zé Valente, Feliz Vaz, Robinho, Rui Pedro e Roberto).

Treinador: Filipe Rocha.

- Varzim: Ricardo, Raí Ramos, André Micael, Cássio, Rodrigo Rêgo (Heliardo, 74), João Reis, Zé Carlos (Zé Tiago, 74), Luís Silva, Murilo (Bruno Tavares, 86), Agdon (Tavinho, 65), e Tomás Silva (Nuno Valente, 65).

(Suplentes: Isma, Leandro Silva, Rafael Assis, Nuno Valente, André Leão, Zé Tiago, Bruno Tavares, Tavinho e Heliardo).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tomás Silva (35), Rodrigo Rêgo (40), Ronaldo Tavares (41), Zé Carlos (53) e João Amorim (58).

Assistência: Cerca de 200 espetadores.