Penafiel vence o Feirense com golo de João Amorim

Um golo de João Amorim deu a vitória ao Penafiel sobre o Feirense, por 1-0, em jogo da 34.ª e última jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira. Num jogo que esteve interrompido durante 20 minutos devido a uma falha na iluminação do estádio do Feirense, o único golo da partida foi apontado aos oito minutos, por João Amorim, dando o triunfo ao Penafiel. Com a derrota, o Feirense ocupa o quinto lugar da Liga Sabseg à condição, com 58 pontos, enquanto o Penafiel é sétimo, com 46 pontos.

O Penafiel colocou-se cedo em vantagem, aos oito minutos, quando João Amorim obrigou Bruno Brígido a uma defesa apertada, aproveitando a recarga dentro da pequena área para colocar a bola no fundo da baliza do Feirense. A resposta da equipa de Rui Ferreira surgiu num livre cobrado por Fábio Espinho, aos 15 minutos, que obrigou o guarda-redes Filipe a uma defesa junto ao poste.

Pouco depois, o árbitro João Casegas interrompeu o jogo (20 minutos) devido a uma falha num poste de iluminação do Estádio Marcolino de Castro, retomando a partida ao fim de 20 minutos. No reatamento, o Penafiel esteve perto de ampliar a vantagem num remate cruzado de Wagner, que foi travado com uma defesa por instinto de Bruno Brígido, aos 22 minutos.



A equipa comandada por Pedro Ribeiro aproveitou o contra-ataque para surpreender o Feirense e David Caiado quase fez o segundo golo para o Penafiel num remate forte e colocado, que embateu no poste da baliza do Feirense (35). Perto do final da primeira parte, o Feirense quase igualava a partida quando Platiny surgiu isolado perante Filipe, mas o guarda-redes do Penafiel saiu da melhor forma aos pés do avançado brasileiro (44).

No início do segundo tempo, o Feirense instalou-se no meio-campo do Penafiel, intensificando a pressão no último terço do terreno, com Platiny a obrigar Filipe a uma grande defesa após um cabeceamento colocado, aos 66 minutos. O Feirense manteve a sua postura ofensiva e aos 75 minutos dispôs de nova oportunidade para marcar, num livre executado por João Tavares que rematou à trave da baliza do Penafiel.

Até ao final da partida, a equipa 'fogaceira' foi dominadora, mas o Penafiel soube gerir a vantagem conquistada ainda na primeira parte, mantendo-se seguro nas suas intervenções defensivas.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira

Feirense - Penafiel: 0-1

Ao intervalo: 0-1

Marcador:

0-1, João Amorim, aos oito minutos.

- Feirense: Igor, Diogo Viana (João Victor, 83), Ícaro, Gui Ramos, Ruca, Latyr (João Tavares, 46), Mica, Feliz (Edson Farias, 46), Fábio Espinho (Marcus, 46), Platiny e Fabrício.

(Suplentes: Benjamin, Pedro Monteiro, Edson Farias, Sérgio Silva, Cris, João Tavares, Zé Ricardo, João Victor e Marcus)

Treinador: Rui Ferreira.

- Penafiel: Filipe, Coronas, Capela, Paulo Henrique, Rui Pedro (Vini, 64), Robinho, João Amorim, David Caiado (Mateus, 90+2), Simão, Wagner (Leandro, 89) e Ronaldo Tavares (Pedro Soares, 90+2).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Vitinha, David Santos, Vini, Cassiano, Leandro, Mateus, Rafa Sousa e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: cartão amarelo para David Caiado (25), Ícaro (29), Feliz (33), Gui Ramos (60) e Filipe (76).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.