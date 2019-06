Pepo oficializado no Vilafranquense

Pepo é o primeiro reforço oficializado pelo Vilafranquense para a nova temporada e assinou por duas épocas. O médio português, de 25 anos, reencontra o técnico Filipe Moreira - coincidiram no Torreense em 2014/15 - depois de ter cumprido as últimas três temporadas na União de Leiria (e meia época no Leixões em 2018/19).





O guarda-redes Maringá (ex-Beira-Mar) e o lateral Gonçalo Pimenta (ex-Pedras Rubras) foram também já nomes confirmados pela SAD vilafranquense.