Rio Ave bate Leixões em jogo com polémica

O Rio Ave recebeu e derrotou o Leixões este sábado por 2-1, num jogo em que o conjunto de Matosinhos acabou reduzido a 10 elementos fruto da expulsão de Gustavo já na compensação.





Zé Manuel inaugurou o marcador a favor da equipa da casa aos 22 minutos e deixou os vilacondenses a vencer ao intervalo. Wendel ainda empatou de penálti (49'), mas na resposta Pedro Mendes (52') deu a vitória à turma orientada por Luís Freire.O jogo, refira-se, ficou marcado por muita polémica e levou a muitas queixas da comitiva leixonense em relação à arbitragem de Hugo Miguel. Aos 54', a formação de Matosinhos reclamou um penálti por mão de Aderllan Santos, situação à qual se juntou uma expulsão que, na ótica do Leixões, terá ficado por mostrar a Vítor Gomes.Porém, estes lances não foram os únicos de muita polémica. Wendel, autor do único golo do Leixões na partida, desrespeitou uma ordem do banco e decidiu bater o penálti que foi atribuído à formação de José Mota, tirando a bola a Fabinho, o escolhido para a conversão. Nos festejos, o brasileiro dirigiu-se ao banco e teve de ser agarrado pelos companheiros de equipa.