Rio Ave derrota Sp. Covilhã e isola-se no terceiro lugar da Liga Sabseg

O Rio Ave venceu esta quarta-feira o Sporting da Covilhã, por 3-1, em partida em atraso da 16.ª jornada da Liga Sabseg, na qual os vila-condenses desenharam o triunfo na parte final, com um bis de Zé Manuel. Depois de Aziz, de penálti, aos 20 minutos, ter colocado os nortenhos em vantagem, e Diogo Almeida ainda ter recuperado o empate para os serranos, aos 45'+2, Zé Manuel, que foi aposta dos locais para o segundo tempo, decidiu a partida ao marcar aos 79' e aos 90'+3 minutos.





Com este triunfo, o conjunto da foz do Ave sobe ao terceiro lugar da classificação, agora com 37 pontos, embora ainda tendo menos um jogo que os líderes da prova Casa Pia e Benfica B, que somam 39. Já o Sporting de Covilhã, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer, fica no 15.º lugar, com 18 pontos.Neste desafio, o Rio Ave vincou uma entrada mais ofensiva, mas coube aos visitantes desenharem as primeiras situações de golo, ainda antes do quarto de hora, num remate de longe Leandro Barros, que saiu um pouco lado, e num desvio de Héliton, na sequência de um canto, que forçou o guarda-redes local Jhonatan a uma das defesas da tarde.No entanto, seriam os vila-condenses a chegarem primeiro ao golo, numa penalidade apontada por Aziz, aos 20 minutos, a castigar um desvio com o braço de Arnold, após um livre cobrado por Pedro Mendes.Os nortenhos ainda tentaram capitalizar o embalo do tento para cavarem uma vantagem mais confortável, e num cabeceamento de Costinha e num 'tiro' de Pedro Mendes, estiveram perto de o conseguir, mas o conjunto da Covilhã não se atemorizou, e ainda antes do descanso resgatou a igualdade.Aproveitando uma perda de bola do Rio Ave no meio-campo, os serranos esboçaram um rápido contra-ataque, que isolou Diogo Mendes, que com um remate colocado, já aos 45+2, impôs o 1-1 com que se chegou ao tempo de descanso.Para a etapa complementar, os dois conjuntos entraram de forma cautelosa, fazendo escassear os lances de perigo junto às duas balizas, embora se verificando um crescimento gradual do Rio Ave, que foi reforçando a sua presença na área contrária.Nesta toada acabou por não surpreender que os vila-condenses se recolocassem em vantagem, já aos 79, num lance construído por dois jogadores vindos do banco, com Fábio Ronaldo a cruzar e Zé Manuel a desviar para o 2-1.Sem tempo nem capacidade de reação, os serranos acabaram por voltar a ceder, já em tempo de descontos, através dos mesmos protagonistas do tento anterior, num lance semelhante, com nova assistência de Fábio Ronaldo para Zé Manuel assinar o 'bis' e fixar o 3-1 final.1-1.1-0, Aziz, 20 minutos (penálti).1-1, Diogo Almeida, 45'+2.2-1, Zé Manuel, 79'.3-1, Zé Manuel, 90'+3.Jhonatan, Costinha (Sylla, 68'), Renato Pantalon, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Guga, João Graça (Zimbabwe, 87'), Joca (Zé Manuel, 59'), Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 68'), Aziz (Ronan, 59') e Pedro Mendes.Suplentes: Léo Vieira, Ângelo, Ronan, Sylla, Ukra, Zé Manuel, Sávio, Fábio Ronaldo, Zimbabwe.Treinador: Luís Freire.Léo Navacchio (Bruno, 46'), André Almeida, Héltiton, David Santos, Jean Felipe, Jorge Vilela (Felipe Dini, 83'), Gilberto, Lucas Barros, Arnold (Ahmed Isaiah, 83'), Diogo Almeida e Ryan Teague (Tembeng, 71').Suplentes: Bruno, Felipe Dini, Cornélio, Tembeng, Tiogo Moreira, Sena e Ahmed Isaiah.Treinador: Leonel Pontes.Fábio Melo (AF Porto).Cartão amarelo para Hugo Gomes (13), Arnold (19), João Graça (63), Lucas Barros (72), Sylla (76), Tembeng (85), Ronan (89) e Héliton (89).cerca 500 espetadores.