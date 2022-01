Rio Ave-Varzim, 1-1: empate em dérbi muito emotivo

Rio Ave e Varzim empataram este domingo (1-1), num emotivo dérbi de equipas vizinhas, na 20.ª jornada da 2.ª Liga, decidida com dois golos ainda na primeira parte.

Os poveiros adiantaram-se logo no marcador aos seis minutos, por Agdon, mas ainda na etapa inicial os vila-condenses resgataram a igualdade, por intermédio de Pedro Mendes, vendo a recuperação condicionada, no segundo tempo, pela expulsão de Vítor Gomes.

Com este resultado, o Rio Ave 'marcou passo' na sua luta pela subida de divisão, ocupando o quarto lugar, com 34 pontos, embora com menos dois jogos, enquanto o Varzim continua preso no penúltimo posto, agora com 12 pontos, mas também com menos dois jogos.

Muito necessitados de recuperar terreno na tabela classificativa, os poveiros até começaram 'a fazer pela vida' com uma entrada pressionante e destemida no encontro, surpreendendo o adversário com um golo logo aos seis minutos, com Agdon a ser eficaz na recarga a um remate inicial de Zé Tiago.

O Rio Ave destabilizou-se com o atrevimento inicial dos poveiros, e nos minutos seguintes esteve perto de sofrer um segundo golo, em novo remate de Zé Tiago, para defesa de Jhonatan, e num cabeceamento de Cássio, um pouco ao lado.

Os vila-condenses demoraram mais de um quarto de hora a libertar-se do sufoco do adversário, mas paulatinamente foram recuperando o controlo do desafio e acercando-se da baliza de Ricardo.

O experiente guarda-redes do Varzim ainda foi cimentando a consistência defensiva da equipa perante as crescentes investidas contrárias, nomeadamente com uma defesa decisiva a um remate de Costinha.

Mas, já depois Heliardo ter ameaçado novo golo para os poveiros, num bom remate, o Rio Ave acabou mesmo resgatar o empate, aproveitando um mau passe de Zé Tiago que Joca intercetou e serviu Pedro Mendes, para este apontar, aos 37, o 1-1 com que se chegou ao intervalo.

No regresso do descanso, os dois conjuntos entraram de forma mais cautelosa, e apesar do Rio Ave cavar algum ascendente, as oportunidades de golos surgiram junto às duas balizas, com um cabeceamento ao lado de Joca para os locais, a que o Varzim respondeu da mesma forma, por Heliardo.

Aos 70 minutos, surgiu uma contrariedade para o Rio Ave, com a expulsão de Vítor Gomes, por agressão a um adversário, momentos depois ter sido lançado no jogo, permitindo que o Varzim conseguisse reequilibrar os acontecimentos.

Mesmo assim, o Rio Ave ainda desenhou, até ao final, as melhores oportunidades para desenhar a reviravolta, mas sem pontaria suficiente para desfazer o 1-1 final.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave-Varzim, 1-1

Ao intervalo: 1-1

Marcadores:

0-1, Agdon, 06 minutos.

1-1, Pedro Mendes, 37.

Equipas:

Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Renato Pantalon, Aderllan Santos (Hugo Gomes, 46), Sávio, Amine (Vítor Gomes, 66), Guga, Joca (Zé Manuel, 66), Gabrielzinho (Ukra 85), Aziz e Pedro Mendes (João Graça, 85).

(Suplentes: Léo Vieira, Hugo Gomes, Fabrice Olinga, Vítor Gomes, Ronan, Sylla, Ukra, João Graça e Zé Manuel)

Treinador: Luís Freire.

Varzim: Ricardo, Leandro, Cássio, André Micael, Rêgo, André Leão (Tavinho, 81), Zé Carlos (Rafael Assis, 87), Zé Tiago, Bruno Tavares (George Ofosu, 66) Heliardo e Agdon (Tomás Silva, 81).

(Suplentes: Tiago Pereira, Rái Ramos, Rafael Assis, Nuno Valente, George Ofosu, Tiago Cerveira, Luís Pinheiro, Tavinho e Tomás Silva).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Renato Pantalon (44), Cássio (45), André Leão (54), Pedro Mendes (54), Agdon (71), Rêgo (75), Leandro (79) e Zé Manuel (90+5). Cartão vermelho direto a Vítor Gomes (70)

Assistência: cerca de 2.000 espectadores