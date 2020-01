Rui Barros e a promoção de Vítor Ferreira: «É preciso muito caráter para chegar lá acima»

Rui Barros comentou este sábado a promoção de Vítor Ferreira à equipa principal do FC Porto e mostrou agrado pela subida do médio, mas diz que o mesmo pode voltar a jogar nos ‘bês’, como, por exemplo, aconteceu com Tomás Esteves.





"A equipa B é para isso mesmo, para os jogadores crescerem neste contexto e depois, com a qualidade que têm, ficamos contentes por subirem à primeira equipa. Agora, se vai fazer jogos a titular ou não, não sabemos. Poderá voltar e jogar pela equipa B como o Tomás Esteves, mas isso é um trabalho que temos feito em conjunto e o Sérgio está atento a isso", analisou o treinador, referindo igualmente a cooperação que existe entre o seu trabalho e o de Sérgio Conceição.Vítor Ferreira integra a equipa principal para ocupar a vaga deixada por Bruno Costa, cedido ao Portimonense. Rui Barros treinou os dois jogadores e foi instado a fazer uma comparação entre os dois. "São jogadores tecnicamente fabulosos, raramente falham um passe. São muito inteligentes na maneira como leem o jogo, gostam de romper com bola no drible e no passe. É preciso muito caráter para chegar lá acima", avaliou.O técnico portista teceu estas declarações após a derrota desta manhã em casa do Feirense, por 1-0, um desaire onde Rui Barros considera que a sua equipa "mereciam melhor sorte".O cabo-verdiano Papalele estreou-se também hoje pelo FC Porto B. "O Papalele é um miúdo tecnicamente muito bom e vai aprender e melhorar num contexto diferente ao que estava habituado", considerou ainda o treinador dos dragões sobre o ponta-de-lança.