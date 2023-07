Sorteio da Liga Portugal 2 2023/24: Dérbi da Madeira a abrir e Belenenses nas Aves

Não havia um dérbi da Madeira na 2.ª Liga desde 1985 e, 38 anos depois, vai acontecer... logo na jornada inaugural! Ironicamente, é o Nacional a dar as boas-vindas ao rival Marítimo, que caiu para o segundo escalão quase 4 décadas depois de ter subido.

No sentido contrário, houve dois históricos que regressaram aos campeonatos profissionais – Belenenses e U. Leiria. Os azuis chegam à 2.ª Liga na sequência de 5 subidas seguidas após a queda à última distrital de Lisboa em 2018 e vão estrear-se em casa de um nome novo no segundo escalão, mas é só mesmo o nome... A equipa do Restelo viaja até à Vila das Aves para defrontar o AVS SAD, cuja estrutura era a do Vilafranquense na época passada.

Já os leirienses também têm uma deslocação difícil na ronda inaugural, pois calhou-lhes em sorte o despromovido P. Ferreira. Recorde-se que no final da época 2011/12, o emblema do Lis caiu para a terceira divisão após problemas financeiros. Demorou 11 anos, mas está finalmente de regresso às ligas profissionais.

Já o outro promovido é uma estreia absoluta: o Länk Vilaverdense subiu depois de bater o B SAD no playoff e vai estrear-se em casa do Ac. Viseu. Lembrar que a formação orientada por António Barbosa vai disputar os jogos na condição de visitado em casa emprestada, na Mata Real.