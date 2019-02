Sp. Braga B-Arouca, 0-2: Minhotos somam segunda derrota seguida

O Arouca venceu este domingo fora o Sp. Braga B por 2-0, somando o terceiro triunfo seguido na II Liga de futebol, num jogo da 22.ª jornada em que foi muito melhor do que uma frágil equipa minhota.Lumu inaugurou o marcador aos 47 minutos e Fortes, de penálti, fez o segundo, aos 67, materializando a superioridade da equipa mais madura sobre um Braga B que voltou a demonstrar muitas dificuldades para 'ligar' o seu jogo.Foi a terceira vitória seguida no campeonato do Arouca, que, com estes três pontos, distancia-se mais dos últimos lugares, ao contrário dos bracarenses, que registaram a segunda derrota consecutiva e vão continuar na cauda da tabela.Num jogo demasiado faltoso, o Arouca foi quase sempre superior e, logo aos dois minutos, um cabeceamento de Fortes obrigou Tiago Pereira a defesa difícil.A equipa da casa teve uma boa ocasião aos 15 minutos, por Bruno Wilson, bem resolvida por Stefanovic, mas Pedro Pinto, de cabeça, após canto da esquerda, voltou a colocar o guardião bracarense à prova, aos 26.O Arouca marcou logo após o reatamento, com Lumu a antecipar-se aos centrais bracarenses, após cruzamento de Bruno Alves, aos 47, e, 20 minutos depois, dilatou a vantagem, de grande penalidade, por Fortes, na sequência de um corte com o braço de Simão.O Sp. Braga B tentou reagir, mas sempre mais com o 'coração' do que com a 'cabeça', numa das piores exibições da equipa em casa esta época.Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Lumu, 47 minutos.0-2, Fortes, 67 (grande penalidade).Tiago Pereira, Danilo (Soleri, 76), Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Afonso Caetano (Franklin, 56), Crespo, Tavares (Makouta, 62), Denisson, André Ribeiro e Henry.(Suplentes: Filipe Ferreira, Pedro Amador, Rodrigo, Makouta, Tiago Dias, Franklin e Soleri).Treinador: Wender Said.Stefanovic, Thales Oleques, Victor Massaia, Pedro Pinto, Kiko, Didi, Bruno Alves (Benny, 89), Bukia, Willian (Adílio, 62), Lumu (Breitner, 79) e Fortes.(Suplentes: Rui Vieira, Benny, Soares, Breitner, Adílio, Sanchez, Arteaga).Treinador: Quim Machado.: Cláudio Pereira (AF Aveiro).cartão amarelo para André Ribeiro (16), Simão (22), Henry (38), Didi (60), Crespo (68), Bruno Alves (85) e David Carmo (90+3).cerca de 400 espetadores.GYS // RPC