Sp. Braga B-Famalicão, 2-0: Golos na segunda parte valem vitória justa

Um golo de Muric e outro de Luther Singh deram este sábado ao Sporting de Braga B uma vitória justa frente ao Famalicão, por 2-0, na oitava jornada da 2.ª Liga portuguesa.O jogador croata, de 22 anos, que chegou na época passada para a equipa principal do Sporting de Braga, proveniente da equipa B dos holandeses do Ajax, inaugurou o marcador aos 51 minutos e o extremo sul-africano, que já tem sido aposta de Abel Ferreira, sentenciou a partida aos 90, de grande penalidade.Com uma boa segunda parte, o Braga B venceu com inteira justiça e volta aos triunfos depois da derrota da ronda anterior (2-0 com Oliveirense), somando a terceira vitória nas últimas quatro jornadas.Já o Famalicão, que não perdia desde a primeira jornada (depois cinco vitórias e um empate), falhou o assalto ao segundo lugar, após a derrota do Benfica B em casa do líder Paços de Ferreira.O primeiro período foi equilibrado e o melhor dos visitantes, que dispuseram de algumas oportunidades para marcar, mas, na segunda parte, quase só 'deu' Sporting de Braga B, que marcou cedo nesta fase.Muric foi fletindo no terreno desde a direita e, depois de passar por dois adversários, rematou à entrada da área, em arco, fazendo um belo golo (51 minutos).O Famalicão procurou o empate e deixou espaço para os contra-ataques dos bracarenses, mas estes desperdiçaram várias situações para 'matar' o jogo, três delas no mesmo minuto (80), por Crespo, Luther Singh e Moura.Dois minutos depois, Moura fugiu pela esquerda e serviu Crespo que, a um metro da baliza 'aberta', enviou à barra, para, no último minuto, Hugo Gomes derrubar Luther Singh na área e o mesmo jogador cobrar a respetiva grande penalidade.Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.Sporting de Braga B - Famalicão, 2-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Muric, 51 minutos.2-0, Luther Singh, 90 (grande penalidade).Equipas:- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Inácio, Bruno Wilson, David Carmo, Simão, Ibrahima, Rafael Assis, Crespo (André Ribeiro, 90+2), Luther Singh, Muric (Moura, 68) e Elias Emanuel (Casimiro, 79).(Suplentes: Filipe Ferreira, Afonso Caetano, Henry, Moura, Casimiro, André Ribeiro e Tiago Dias).Treinador: Wender Said.- Famalicão: Defendi, Syyla (Kofi, 78), Hugo Gomes, Ricardo, Jorge Miguel, Pathé Ciss (Anderson, 52), Capela, Mendes, Hocko (Willian, 63), Fabrício e Raphael Guzzo.(Suplentes: Gabriel, Koffi, Willian, Fabinho, Filipe Oliveira, Eduardo e Anderson).Treinador: Sérgio Vieira.Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pathé Ciss (13), Raphael Guzzo (40), Ricardo (40), Luther Singh (45+1), Jorge Miguel (72), Inácio (81) e Hugo Gomes (89).Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.