Sp. Covilhã-Arouca, 2-2: Equipas continuam no fundo da tabela

Os aflitos Sp. Covilhã e Arouca, os dois últimos da tabela, empataram este domingo a dois golos, em encontro da 12.ª jornada da 2.ª Liga.Malele marcou os dois golos dos forasteiros, abrindo, aos seis minutos, e fechando, aos 70, o marcador e, pelo meio, Adriano, aos 30, e Bonani, aos 52, faturaram para os 'leões da serra'.Os anfitriões dominaram o primeiro tempo, mas foi a formação de Quim Machado a marcar, logo aos seis minutos, quando Malele ganhou a bola a Rodrigues, progrediu pelo corredor direito, rematou e o esférico entrou entre o poste e Stefanovic.O Covilhã mostrou capacidade de reação e apresentou-se acutilante. A jogar um futebol apoiado, a fazer circular a bola, foi-se aproximando da área adversária, mas faltava acerto na finalização, como aconteceu com Mica, por duas vezes.Os serranos acabaram por chegar ao empate num remate forte e colocado de Adriano, de fora da área, à passagem da meia hora.De livre, Kiko assustou, mas São Bento defendeu e os 'leões da serra' continuavam a ser a equipa mais decidida, face a um Arouca retraído. Perto do intervalo, os visitantes tornaram-se ameaçadores e Didi, aos 45 minutos, acertou na barra.No reatamento, o Arouca surgiu autoritário, muito pressionante, a sufocar o Covilhã junto à sua área, com ataques sucessivos e a conseguir vários cantos e livres.Contra a corrente do jogo, os serranos deram, porém, a volta ao marcador, por intermédio de Bonani, que, no vértice esquerdo da área, fez um 'chapéu' a Stefanovic.A imprimir velocidade e intensidade à partida, os arouquenses continuaram com as linhas subidas e a chegar com facilidade à área adversária.Zarabi, em cima da linha, cortou o remate de Adílio, até que os comandados de Quim Machado acabaram por repor a igualdade, novamente por Malele (70 minutos), de cabeça, em resposta a um cruzamento de Kiko.Até ao final, o Arouca procurou a vitória, mas, já nos descontos, foi Adriano, de livre, a atirar a rasar a barra.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Malele, 06 minutos.1-0, Adriano, 30.2-1, Bonani, 52.2-2, Malele, 70.São Bento, Gilberto, Zarabi, Jaime Simões, Soares, Makouta (Caio Quiroga, 78), Guilherme Rodrigues, Mica Silva, Adriano, Bonani (Kisley, 68) e Deivison (Onyeka, 74).(Suplentes: Igor Araújo, Diogo Neto, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Quiroga, Kisley e Onyeka).Treinador: Filó.Stefanovic, Thales Oleques, Massaia, Benny, Kiko, Didi, Pedró (Bruno Alves, 63), Bukia, Adílio, Malele e Fortes (Arteaga, 63).(Suplentes: Rui Vieira, Deyvison, Correia, Bruno Alves, Sanchez, Bertaccini e Arteaga).Treinador: Quim Machado.Pedro Vilaça (AF Viana do Castelo).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Malele (13), Benny (43), Pedró (50), Jaime Simões (56), Arteaga (67), Zarabi (84) e Gilberto (90).Cerca de 350 espectadores.