Sp. Covilhã-Estoril: serranos dão a volta ao marcador e garantem a manutenção

O Sp. Covilhã deu a volta ao marcador, venceu este domingo o já campeão Estoril por 3-2 e garantiu a permanência da Liga SABSEG na 33.ª jornada.

Os serranos entraram a perder, com o golo de Lazare, a bola na própria baliza de Hugo Basto igualou o encontro e os 'canarinhos' voltaram a ficar em vantagem numa grande penalidade precisamente de Basto em cima do intervalo, mas, no segundo tempo, Areias e Enoh, ambos saídos do banco, operaram a reviravolta.

O campeão da prova, a quem foi feita guarda de honra à entrada em campo, defrontou, com um 'onze' com muitas alterações, uns 'leões da serra' a precisarem pontuar, mas desconcentrados e a permitirem a Lazare receber a bola à entrada da área, rodopiar e rematar forte para o fundo das redes logo aos três minutos.

Os serranos tiveram uma boa reação à desvantagem e tornaram-se uma equipa mais agressiva, mais pressionante e mais incisiva, a aproximar-se da área adversária. Jean Felipe, por duas vezes, tentou a sorte, mas o golo do empate aconteceu ao minuto 10, de bola parada.

Num canto batido por Gleison, Jaime saltou no coração da área, mas o central Hugo Basto foi o último a tocar na bola antes de entrar na baliza.

Jean Felipe voltou a falhar o alvo e, aos 28 minutos, o serrano Wendel podia isolar-se e tentar desfazer a igualdade, mas, num gesto de desportivismo pouco comum no futebol profissional, viu Valente lesionar-se sozinho, cair no chão e atirou o esférico para fora.

Dez minutos depois, Wendel cabeceou ao lado, Vilela atirou para as mãos de Macedo e, na outra baliza, João Carlos fez a bola passar por cima da barra e Navacchio defendeu para canto a investida de João Diogo.

No último minuto do tempo de compensação da primeira metade, o árbitro considerou faltoso o contacto de Jaime Simões com Empis. Na conversão da grande penalidade, Hugo Basto fez o 1-2.

No reatamento, o Sporting da Covilhã mostrou-se mais determinado: Wendel atirou ao lado e Murilo respondeu, por cima. Bizarro reforçou o ataque e Areias, acabado de entrar, viu Macedo negar-lhe o golo ao minuto 65, mas aos 71 minutos o atacante serrano repôs a igualdade.

Assistido por Jean Felipe, Areias cabeceou e Macedo agarrou a bola já além da linha de golo.

Harramiz, há poucos minutos em campo, obrigou a defesa vistosa de Navacchio, mas o Covilhã deu a volta ao marcador aos 82 minutos, por Enoh, também saído do banco.

Filipe Cardoso ganhou a bola, avançou pela esquerda, cruzou e Enoh, à boca da baliza, cabeceou certeiro e marcou o golo que assegurou a permanência no segundo escalão do futebol nacional.

A vitória do Covilhã, que não ganhava há oito jogos, quebra uma sucessão de 13 partidas do Estoril Praia sem perder.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Estoril: 3- 2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Lazare (03).

1-1, Hugo Basto (10, AG).

1-2, Hugo Basto (45+04, GP).

2-2, Rui Areias (71).

3-2, Enoh (82).

Equipas:

Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Jaime Simões, Joel Vital (Enoh, 62), Filipe Cardoso, Jorge Vilela (Rui Areias, 62), João Cardoso (Bernardo Martins, 46), Jean Felipe, Gleison e Wendel (David Santos, 90).

(Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, David Santos, Hanan, Lamine, Bernardo Martins, Enoh, Deivison Borges e Rui Areias).

Treinador: José Bizarro.

Estoril: Macedo, João Diogo, Hugo Basto, Valente (Vital, 32), Empis, Rosier, Lazare, João Mendes (Zé Valente, 63), Bruno Lourenço (Chiquinho, 63), Murilo (Harramiz, 78) e João Carlos (Clóvis, 78).

(Suplentes: Dani Figueira, Vital, Chiquinho, Zé Valente, Gamboa, Carlos Soria, André Franco, Harramiz e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar:

Cartão amarelo a Jaime Simões (42), Chiquinho, (69), Filipe Cardoso (86) e Rosier (88).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.