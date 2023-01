Sp. Covilhã-FC Porto B, 1-2: Dragões triunfam na casa 'assombrada' dos serranos

O Sporting da Covilhã continua sem vencer em casa, depois da derrota deste domingo frente ao FC Porto B, por 2-1, na 18.ª jornada da Liga Sabseg, partida na qual os dragões regressaram às vitórias.



Marcus e João Mendes marcaram os golos do FC Porto B na primeira metade e, apesar de os leões da serra terem dominado toda a etapa complementar e criado muitas ocasiões, apenas conseguiram reduzir, por Kukula.

Os serranos, últimos na tabela classificativa, entraram na partida frente à única equipa a quem ganharam esta temporada a precisarem pontuar, mas foram os nortenhos a criarem perigo aos seis minutos, com Lucão, aos 12 minutos, a responder no coração da área para defesa apertada do guardião portista.

Depois de uma oportunidade criada por Fatai, os portistas adiantaram-se aos 31 minutos, numa transição rápida, em que Sidnei conduziu a bola, Wendel cruzou na esquerda e Marcus só teve de encostar para o fundo das redes.

Já nos descontos, os dragões aumentaram a contagem num remate de fora da área de João Mendes, servido por Marcus, um golo seguido de protestos dos serranos, que consideraram que a bola tinha saído do terreno de jogo.

No reatamento, Alex Costa mexeu na equipa, o Covilhã subiu as linhas e assumiu a iniciativa do jogo, tornando-se mais rematador e criando ocasiões de perigo, mas foi faltando definição no ataque. Depois de Kukula e Fatai terem tido oportunidade para reduzir, o golo serrano surgiu de bola parada, aos 62 minutos. Gilberto bateu o livre na esquerda e Kukula, na área, cabeceou certeiro, voltando o Covilhã a marcar passados quatro jogos.

Dominadores em toda a segunda parte, instalados no meio-campo adversário e pressionantes, os leões da serra criaram várias oportunidades para chegarem ao empate, sem sucesso, num período em que o guardião foi um mero espectador e em que Runje foi determinante entre os postes da baliza do FC Porto.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã -- FC Porto B: 1-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Marcus, 31 minutos.

0-2, João Mendes, 45+2.

1-2, Kukula, 62.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Diogo Rodrigues (Traquina, 90+1), Jaime Simões (Nuno Rodrigues, 46), Ângelo Meneses, Lucão, Shinga (Gildo, 90+1), Sena Yang (Zé Tiago, 46), Lucho Vega, Gilberto (Aponza, 78), Fatai e Kukula.

(Suplentes: Igor Araújo, Jorginho, Adams, Zé Tiago, Diogo Cornélio, Aponza, Gildo, Nuno Rodrigues e Traquina).

Treinador: Alex Costa.

- FC Porto B: Roko Runje, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Sidnei Tavares (Vinhas, 87), Vasco Sousa (Rui Monteiro, 67), Silvestre Varela (Levi Faustino, 79), Marcus (Umaro Candé, 68) e Wendel Silva.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correia, David Vinhas, Giorgi Abuashvili, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé, Levi Faustino e Luís Mota).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucão (45+3), Silvestre Varela (61), Zé Tiago (76), Runje (83) e Rodrigo Ferreira (90+5). Cartão vermelho direto para Ivan (90+4).

Assistência: Cerca de 450 espectadores.