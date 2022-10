Sp. Covilhã-Leixões, 1-2: Reviravolta operada na Serra com apenas 10 homens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões, em inferioridade numérica, deu a volta ao marcador e venceu este domingo, por 2-2, em casa do Sporting da Covilhã, na 11.ª jornada da Liga Sabseg.



Os leões da serra, pior defesa do campeonato e sem vencer desde a primeira jornada, marcaram primeiro, por Kukula (47), mas, com mais um em campo, foram perdulários e permitiram o empate, por Zé Eduardo (80), e a reviravolta, por Erivaldo (90+02).

Os serranos, apenas com uma vitória esta temporada, ainda sem vencer em casa e no último lugar da classificação, defrontaram a formação de Matosinhos, vindo de dois empates e com mais sete pontos, numa primeira metade equilibrada e movimentada.

Seydine foi o primeiro a tentar a sorte, para a defesa fácil do guarda-redes visitante, e Thalis respondeu, com São Bento a agarrar com facilidade. O primeiro momento de sobressalto foi protagonizado pelo central Brunão, num lance de confusão na pequena área serrana, mas a bola foi travada quase em cima da linha de golo. Aos 28 minutos, foram os 'leões da serra' a criarem perigo quando, em resposta ao cruzamento de Nuno Rodrigues, Kukula acertou ao lado num pontapé acrobático.

A melhor ocasião de golo foi, contudo, do Leixões, aos 35 minutos, quando Kiki acertou na barra. A reação foi de Zé Tiago, que aos 44 minutos recebeu na direita de Nuno Rodrigues e obrigou Beaunardeau a defesa apertada.

No regresso do descanso, o Covilhã chegou à vantagem, aos 47 minutos, de bola parada. Jorginho bateu o canto e Kukula cabeceou de cima para baixo e atirou para o fundo das redes. A perder, os leixonenses viram a situação complicar-se, com a expulsão de Agostinho, aos 54 minutos, quando viu o segundo cartão amarelo, mas, apesar da desvantagem no marcador e numérica, não baixaram os braços.

O guardião tirou a bola da cabeça de Adams e o Covilhã voltou a ver Beunardeau negar-lhe o golo, num livre de Gilberto, mas o Leixões foi sempre insistente e primeiro Kiki obrigou a defesa vistosa de São Bento e, aos 80 minutos, arrancou pela esquerda e serviu Zé Eduardo, que fez o empate. Os serranos criaram ocasiões flagrantes para marcar, as mais soberanas por Beléa e Zé Tiago, que contaram com a oposição do guarda-redes leixonense.

Já nos descontos, num contra-ataque, Paulo Alves assistiu e Erivaldo operou a reviravolta no marcador, afastando mais o lanterna-vermelha Covilhã dos adversários mais diretos no fundo da tabela e fazendo os nortenhos subir ao 12.º posto.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã-Leixões: 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Kukula, 47 minutos.

1-1, Zé Eduardo, 80.

1-2, Erivaldo, 90+02.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Vítor São Bento, Tiago Lopes (Gildo, 83), Casagrande (Adams, 38), Jaime, Jorginho, Seydine N'diaye, Gilberto, Zé Tiago, Diogo Rodrigues, Nuno Rodrigues (Beléa, 72) e Kukula.

(Suplentes: Bruno Bolas, Sergio Quintero, Adams, Perea, Cornélio, Agustin Marsico, Aponza, Beléa e Gildo).

Treinador: Alex Costa.

- Leixões: Beurnardeau, Coronas (Zé Eduardo, 55), Bem, Brunão, Miguel Ângelo, Zag (Paulo Alves, 55), Thalis (Erivaldo, 74), Fabinho, João Oliveira (Morais, 74), Kiki (João Amorim, 88) e Agostinho.

(Suplentes: Igor Stefanovic, Zé Eduardo, Erivaldo, Paulo Alves, Araújo, Morais, Joel, João Amorim).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Agostinho (32 e 54), Miguel Ângelo (50), Tiago Lopes, (59), Gilberto (68), Igor Stefanovic (69), Brunão (75), Seydine (90+01), Zé Eduardo (90+04). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Agostinho (54).

Assistência: Cerca de 700 espectadores.