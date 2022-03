Sp. Covilhã-Mafra, 2-0: serranos fogem aos lugares de despromoção

O Sporting da Covilhã venceu este sábado, por dois golos sem resposta, o Mafra, na 27.ª jornada da Liga Sabseg, e ficou a um ponto dos lugares acima da zona de despromoção.

Os golos da segunda vitória consecutiva dos leões da serra, depois do triunfo também por 2-0 na receção ao Trofense, foram marcados na segunda parte, por André Almeida (64) e Camilo (89).

A formação orientada por Ricardo Sousa, tranquila na tabela classificativa, defrontou uns serranos apenas com quatro vitórias no campeonato, em lugar de playoff de acesso à Segunda Liga e com a pressão de ganhar.

A primeira metade foi disputada, equilibrada, com a posse de bola dividida e ambas as equipas a desperdiçarem as poucas ocasiões criadas.

A melhor oportunidade dos leões da serra surgiu aos oito minutos, na sequência de um canto, a que o central André Almeida respondeu com um cabeceamento em direção à baliza, mas que o guarda-redes adversário desviou por cima da barra.

Na outra área, Rodrigo Martins atirou para a defesa fácil de Léo e, aos 17 minutos, Francis Cann obrigou a nova intervenção do guarda-redes serrano.

Rodrigo Martins voltou a tentar desequilibrar pela direita, mas falhou o alvo, enquanto o emblema treinado por Leonel Pontes tentou a sorte num remate de longe de Tembeng, que Miguel Santos agarrou.

No reatamento, o Sporting da Covilhã mostrou-se mais aguerrido, mais pressionante, mais acutilante nas manobras ofensivas, perigoso no contra-ataque, ameaçou por Lucas Barros e chegou à vantagem aos 64 minutos, num cabeceamento de André Almeida, servido por Kukula, numa jogada de insistência.

O Mafra, que já tinha tido uma boa oportunidade por Lucas Marques, criou a melhor ocasião numa altura em que a formação saloia reagiu e o jogo estava aberto e intenso, por Matheus Oliveira, num remate de fora da área aos 76 minutos, que obrigou a defesa vistosa de Léo.

Quando a partida estava muito disputada, os serranos aumentaram a contagem aos 89 minutos, na estreia de Camilo a marcar, assistido por Sena, ambos há oito minutos em campo, e selaram o resultado final.

O Mafra mantém-se no oitavo lugar da classificação, com 36 pontos, tal como o Covilhã continua no 16.º posto da tabela, mas agora com melhores perspetivas de sair do antepenúltimo lugar.

Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.

Sporting da Covilhã - Mafra: 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, André Almeida, 64 minutos.

2-0, Camilo, 89 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Helitão, Lucas Barros (Camilo, 81), Tembeng (Diogo Almeida, 57), Gilberto, Jean Felipe, Rui Gomes (Sena, 81), Felipe Dini (David Santos, 81) e Kukula (Samu, 68).

(Suplentes: Bruno Bolas, David Santos, Vítor Carvalho, Ryan Teague, Sena, Samu, Jorginho, Camilo e Diogo Almeida).

Treinador: Leonel Pontes.

- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, João Goulart, Pedro Barcelos, Bruno Silva (Gui Ferreira, 46), Matheus Oliveira, Vítor Gabriel (Chano, 12), Lucas Marques (Okitokandjo, 70), Francis Cann, Rodrigo Martins e Pedro Lucas.

(Suplentes: Renan, Bura, Okitokandjo, Tormin, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Chano e Ricardinho).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Bruno Silva (26), João Goulart (35), Lucas Barros (43), Tembeng (50), Lucas Marques (62), Diogo Almeida (68), Léo (78) e Rodrigo Martins (87.

Assistência: Cerca de 500 espetadores.