Sp. Covilhã-Oliveirense, 1-0: Golo de Quiroga ao cair do pano vale vitória

Um golo de Quiroga aos 87 minutos deu este domingo ao Sporting da Covilhã a primeira vitória em casa, frente à Oliveirense, em jogo da oitava jornada da 2.ª Liga.A Oliveirense entrou melhor na partida, mas cedo o Sporting da Covilhã conseguiu equilibrar, passando a lutar-se muito no meio campo, com as duas equipas a encaixarem uma na outra.A exceção decorreu aos 25 minutos, com a Oliveirense a criar perigo junto à área do Sporting da Covilhã, com um remate forte de Fati em que o guarda redes serrano apenas segurou a bola à segunda tentativa.A primeira parte acabou praticamente com um cartão vermelho direto para Serginho, aos 44 minutos, depois de ter atingido Jean Batista com um pontapé na cabeça, o que deixou os visitantes em inferioridade numérica durante toda a segunda parte.Apesar dos constantes ataques do Covilhã, faltavam as jogadas de perigo e a melhor oportunidade surgiu apenas aos 62 minutos, através de uma jogada de Deivison, mas Coelho saiu dos postes, fez a mancha e o jogador serrano rematou para fora.A Oliveirense não cometia grandes erros na sua área e conseguiu resistir até ao minuto 87, quando Quiroga, que tinha entrado minutos antes, aproveitou um ressalto dentro da área da Oliveirense, para marcar o único golo.A equipa de Oliveira de Azeméis tentou reagir e efetuou alguns contra-ataques, mas sempre inconsequentes, o que permitiu ao Covilhã obter a primeira vitória em casa e a segunda no campeonato.Jogo no estádio José Santos Pinto, na Covilhã.Sporting da Covilhã - Oliveirense: 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcador:1-0, Quiroga, 87 minutos.Equipas:- Sporting da Covilhã: São Bento, Rafael Vieira, Henrique Gomes, Adriano, Gilberto, Jean Batista, Macouta (Quiroga, 81), Jaime, Neto (Mica, 55), Rodrigues e Deivison (Onyeca, 66).(Suplentes: Bruno Miguel, Zarabi, Soares, Quiroga, Mica, Bonani e Onyeca).Treinador: Filipe Rocha.- Oliveirense: Coelho, Filipe Gonçalves, Serginho, Diogo Clemente, Agdon (Mathheus, 67), Alemão, Mathaus, Fati, Boukassi, (Diogo Valente, 45) Oliveira (Paraíba, 79) e Wellington.(Suplentes: Kadu, Diogo Sousa, Diogo Valente, Manuel Godinho, Paraíba, Alet Manga e Matheus).Treinador: Pedro Miguel.Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: cartão amarelo para Boukassi (18), Neto (29), Deivison (33). Cartão vermelho direto para Serginho (44).Assistência: Cerca de 200 pessoas.