Sp. Covilhã-Oliveirense: 1-0: Kukula decide o encontro

Um golo solitário de Kukula, de grande penalidade, deu esta segunda-feira a vitória ao Sporting da Covilhã sobre a Oliveirense, em jogo da 19.ª jornada da II liga de futebol, e fez os serranos subir ao quarto lugar.

Os 'leões da serra' jogaram a primeira metade com as linhas mais subidas, sem, no entanto, arriscarem ou conseguirem criar instabilidade, frente a um adversário contido, à espera da oportunidade para explorar o contra-ataque.

Numa primeira parte previsível, sem ideias para criar jogadas de ataque, escassearam as ocasiões de golo.

A única situação flagrante aconteceu aos 26 minutos, quando Coelho defendeu por instinto, para canto, o remate de Brendon dentro da área.

A reação foi esboçada por Agdou em cima do descanso, mas a bola, atirada de fora da área foi parar às mãos de Carlos Henrique.

No reatamento a Oliveirense aproveitou o espaço concedido para se aproximar da área serrana e pôr a defensiva adversária em sentido, mas o Covilhã mostrou-se mais perigoso e ao minuto 68 Kukula viu Coelho defender o cabeceamento e, na recarga, atirou para fora.

Aos 71 minutos os serranos chegaram à vantagem, numa grande penalidade convertida por Kukula, que se isolou na lista de marcadores dos 'leões da serra'. Oliveira travou com a mão o remate de Gui e foi admoestado com o cartão vermelho direto.

Com os visitantes a jogarem com menos um, Filipe Gonçalves respondeu ao minuto 79, num lance que Jaime desviou para canto, e na outra baliza foi Rodrigo António, acabado de entrar, a protagonizar duas ocasiões flagrantes.

O encontro continuou combativo e, já nos descontos, a Oliveirense voltou a estar perto do golo, só que não conseguiu concretizar e foi Mica, num contra-ataque, a tentar surpreender Coelho, mas a bola saiu ao lado e o resultado já não se alterou.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Oliveirense: 1-0.

Ao intervalo:0-0.

Marcadores:

1-0, Kukula (71, grande penalidade).

- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Jaime Simões, Brendon, Soares, Filipe Cardoso, Gilberto, Mica Silva, Rodrigo Martins (Gui, 66), Jean Batista (Rodrigo António, 74) e Kukula (Deivison, 84).

Suplentes: Igor Araújo, Joel Vital, Zarabi, Deivison, Inters Gui, Rodrigo António e Daffé.

Treinador: Daúto Faquirá.

- Oliveirense: Coelho, Alemão, Sérgio, Michael Douglas, Leandro, Oliveira, Diogo Clemente, Paraíba (Malele, 76), Sérgio Ribeiro (Miguel Silva, 70), Agdon e Neto Costa (Filipe Gonçalves, 62).

Suplentes: Bruno Vale, Filipe Gonçalves, Serginho, Miguel Silva, Ricardo, Ono e Malele.

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Sérgio Ribeiro (19), Jean Batista (38), Rodrigo Martins (40), Sérgio (52), Diogo Clemente (89) e Agdon (89).

Cartão vermelho direto a Oliveira (59).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.