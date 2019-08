Sp. Covilhã-Vilafranquense, 1-0: Serranos somam nova vitória e mantêm liderança

O Sporting da Covilhã manteve este sábado a liderança da 2.ª Liga com uma campanha totalmente vitoriosa, ao bater no seu reduto o Vilafranquense por 1-0, em encontro da terceira jornada.O Sporting da Covilhã entrou bem na partida e logo no primeiro minuto, Kukula pôs à prova os reflexos do guardião Rodrigo Josviaki que defendeu para canto, mas os ribatejanos responderam com Filipe Oliveira à trave.Após estas duas situações de perigo numa tarde de calor no Santos Pinto, o jogo passou a disputar-se muito no meio-campo, com as duas equipas a disputarem muito a bola e a jogar no erro do adversário.O momento de desequilibro aconteceu no minuto 30, quando Zarabi bateu o guarda-redes Rodrigo Josviaki na sequência de um livre, e a primeira parte esgotou-se sem alterações, apesar da pressão alta do Vilafranquense.Na segunda parte, os visitantes entraram melhor, encostando os serranos na sua área e criando algumas situações de perigo, nomeadamente uma, ao minuto 55, quando Wilson aproveitou um desentendimento dos defesas e atirou ao poste.O Vilafranquense aumentou a pressão e as jogadas de perigo junto à área do Sporting da Covilhã continuavam a surgir, mas sem resultados práticos, enquanto o Sporting da Covilhã só aos 71 minutos conseguiu aproximar-se com perigo da área contráriaAté ao apito final, o jogo continuou na mesma toada, com muita luta pela posse da bola, mas com os jogadores do Vilafranquense sempre mais inconformados com o resultado.No final, o Sporting da Covilhã conseguiu três pontos que lhe dão a liderança da tabela classificativa, com nove pontos, cinco golos marcados e nenhum sofrido, situação que já não se acontecia há 14 anos.Jogo disputado no estádio José Santos Pinto, na Covilhã.Sporting da Covilhã - Vilafranquense: 1-0.Ao intervalo: 1-0Marcador:1-0, Zarabi, 30 minutos.Equipas:- Sporting da Covilhã: Carlos Henriques, Daniel Martins, Filipe, Adriano (Joel, 92), Gilberto, Daffé (Rodrigo, 60), Tiago Moreira, Kukula, Brendon, Jean (Mica, 87), Zarabi.(Suplentes: Igor, Deividson, Joel, Rodrigo, Soares, Mica, Bonani).Treinador: Ricardo Soares.- Vilafranquense: Rodrigo Josviaki, Polidoro, Denis Martins, Kassio Fernandes, Marco Grilo, China, Diogo Izata, Pepo (Tarcísio, 67), Filipe Oliveira, João Vieira (Tocantins, 71), Wilson (Leandro, 80).(Suplentes: Maringá, Silas, Leandro, Gustavo Tocantins, Brigues, Tarcísio, Ulisses, Pedró)Treinador: Filipe OliveiraÁrbitro: Hugo Silva (AF Santarém).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gilberto (25), Brendon (88).Assistência: Cerca de 150 pessoas.