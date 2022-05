Sporting da Covilhã assegura 'playoff' com triunfo tangencial na Amadora

O Sporting da Covilhã conseguiu este domingo assegurar a presença no 'playoff' de manutenção na Liga Sabseg graças ao triunfo tangencial no terreno do Estrela da Amadora (1-0), na 34.ª e última jornada.

Um golo do central brasileiro Héliton, aos 48 minutos, ditou a continuidade do objetivo da permanência no segundo escalão, atirando o Varzim para a Liga 3, apesar da vitória na receção ao Mafra, por 2-0. Assim, a equipa de Leonel Pontes terá uma eliminatória frente ao terceiro classificado da Liga 3, a sair do duelo entre União de Leiria e Alverca.

Já o Estrela da Amadora encerra a temporada na 14.ª posição, com 37 pontos, apenas mais um do que o Sporting da Covilhã, que 'fecha' no 16.º lugar da tabela classificativa.

Os serranos só dependiam de si para jogar o 'play-off' frente ao terceiro classificado da Liga 3 - União de Leiria ou Alverca - e na mente estava o objetivo de marcar um tento que desse conforto e que impedisse algum dissabor proveniente da Póvoa de Varzim.

Desta forma, o Sporting da Covilhã entrou melhor na partida e ameaçou o golo aos 25, pelo central André, que apareceu bem na área, mas cabeceou ao lado, e aos 32, com Tembeng a atirar para boa defesa de Nuno Hidalgo e, na recarga, a disparar por cima.

Com a formação 'tricolor' desinspirada no capítulo ofensivo, Tipote rendeu Michel no ataque aos 36, sem efeitos imediatos, e um golo do Varzim no outro encontro, aos 41, deixou o Sporting da Covilhã em zona de despromoção direta e a ter de arriscar mais.

Esse risco teve os seus frutos logo no reatamento, com o central Héliton a cabecear, na sequência de uma bola parada, para o fundo da baliza amadorense, o que recolocou a turma da Covilhã em posição de 'play-off' e despertou a equipa caseira para a partida.

Os forasteiros agarraram-se à margem tangencial e abdicaram de procurar o tento que lhes desse tranquilidade, mas a pouca acutilância dos comandados de Ricardo Chéu no momento de atirar à baliza contrária permaneceu, numa segunda parte muito faltosa.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora-Sporting da Covilhã, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Héliton, 48 minutos.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo, Miguel Lopes (Paulinho, 77), André Duarte, Anthony Correia, Sérgio Conceição, Aloísio, Chapi (Schutte, 61), Afonso Figueiredo, Salomão (Reko, 61), Michel (Tipote, 36) e Fabrício.

(Suplentes: Diogo Santos, Edu Duarte, Maestro, Reko, Xavi, Tipote, Paulinho e Schutte).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Sporting da Covilhã: Léo, Arnold, André, Héliton, Lucas Barros, Gilberto, Tembeng, Jean Felipe (Fabrice Tamba, 75), Rui Gomes (Jorge Vilela, 66), Felipe Dini (Camilo, 75) e Kukula (Jaime, 87).

(Suplentes: Bruno, Jaime, Jorge Vilela, Ryan Teague, Sena, Jorginho, Perea, Fabrice Tamba e Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Barros (42), Miguel Lopes (46), Chapi (48), Rui Gomes (53), Gilberto (61), Tipote (64), Reko (89), Afonso Figueiredo (90), Fabrice Tamba (90+3), Camilo (90+5) e Anthony Correia (90+6).

Assistência: 4.036 espetadores.

Lusa/Fim