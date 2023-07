Tiago Ferreira é o primeiro reforço da U. Leiria

O defesa central Tiago Ferreira é o primeiro reforço da União de Leiria, que vai competir na Liga Sabseg, depois de ter representado o Trofense na época passada, anunciou este sábado a SAD leiriense.

O jogador mantém-se na 2.ª Liga com a camisola da U. Leiria, depois da descida da equipa da Trofa à Liga 3. Segundo informação divulgada pela SAD, o contrato é válido por duas épocas, até 2025.

Hoje, Tiago Ferreira foi um dos jogadores que integrou o treino aberto com que a União de Leiria marcou a abertura oficial da época, no Complexo Desportivo da Bidoeira, no concelho de Leiria, uma sessão em que marcou presença cerca de uma centena de adeptos.

Formado no Infesta, Pasteleira, Boavista e FC Porto, Tiago Ferreira, de 29 anos, conta, enquanto sénior, com passagens por clubes dos campeonatos belga, romeno, húngaro, iraniano e albanês.

"É uma honra representar um dos históricos do nosso futebol", disse, sobre a nova etapa na carreira, citado pela assessoria de comunicação da SAD. Tiago Ferreira acrescenta estar "ansioso por ver o estádio cheio".

O defesa central é o quinto jogador confirmado esta semana pela União de Leiria para a nova época, depois do anúncio das renovações com o guarda-redes Fábio Ferreira, com o defesa Kaká e com os avançados Leandro Antunes e Sérgio Ribeiro.