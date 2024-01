Tondela-AVS SAD, 3-2: Tondelenses aproximam-se dos lugares cimeiros da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela venceu este domingo por 3-2 o líder da Liga Sabseg, o AVS SAD, num jogo da 17.ª jornada em que quatro dos cinco golos surgiram de bola parada, num campo onde a água foi rainha.

Nenê (31 minutos) inaugurou o marcador na marcação de um livre, mas Ceitil (39') empatou na sequência de um canto e Ricardo Alves (60') e Luan Farias (72) deram vantagem aos tondelenese, antes de Sangaré (90'+5) reduzir a diferença a fechar o desafio.

Com esta vitória, o Tondela alcançou 27 pontos e colocou-se na quinta posição na tabela do campeonato liderado pelo AVS SAD, que manteve os 34 pontos, mas que pode perder o primeiro lugar, caso Nacional ou Santa Clara, segundo e terceiro, ambos com 33, vençam nesta ronda.

O campo encharcado, que piorou na segunda parte, foi uma ameaça constante à circulação de bola, dificultando a tarefa das duas formações que não conseguiram, na primeira meia hora de jogo, criar oportunidades de golo.

Nenê, aos 31 minutos, na marcação de um livre perto do meio campo, chutou alto e colocou a bola dentro da baliza por cima de Ricardo inaugurando desta forma o marcador.

Ceitil (39') igualou o encontro na sequência de um canto marcado por Rui Gomes, sendo que, na segunda parte, o AVS esteve em inferioridade numérica, com a expulsão de Dioh (49'), por acumulação de cartões amarelos.

O Tondela soube aproveitar e criou mais pressão junto da baliza da formação comandada por Jorge Costa: Roberto (56) perdeu a oportunidade de marcar, mas, de seguida, Ricardo Alves (60') concretizou, na sequência de um canto marcado por Rui Gomes.

A formação de Tozé Marreco soube aproveitar aqueles lances de bola parada e, mais uma vez, chegou a novo golo na sequência de mais um canto, desta vez marcado por Bebeto e concretizado por Luan Farias (72').

Sangaré (90'+5) ainda conseguiu reduzir a diferença no marcador para 3-2, logo depois de Daniel dos Anjos (90+2) ameaçar com um remate, na marcação de um livre que Pedro Trigueira segurou.





Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela

Tondela - AVS, 3-2

Ao intervalo: 1-1

Marcador:

0-1, Nenê, 31 minutos

1-1, Ceitil, 39

2-1, Ricardo Alves, 60'

3-1, Luan Farias, 72'

3-2, Sangaré, 90'+5





Equipas:

- Tondela: Ricardo, Bebeto, Ricardo Alves, Lucas Mezenga, Lucas Barros, Hélder Tavares (Gustavo França, 85'), Ceitil, Costinha (Daniel dos Anjos, 46'), Luan Farias (Pedro Maranhão, 81'), Roberto (Cícero, 70') e Rui Gomes (Cuba, 85')

(Suplentes: Léo, Cícero, Diego Tavares, Samuel Lobato, Luís Rocha, Cuba, Pedro Maranhão, Gustavo França e Daniel dos Anjos)

Treinador: Tozé Marreco

- AVS SAD: Pedro Trigueira, Fernando Fonseca, Anthony Correia, Clayton, Zé Ricardo, Lucca, Fábio Pacheco (Gustavo Mendonça, 71'), Benny, Dioh, Vasco Lopes (Farias, 77') e Nenê (Sangaré, 77')

(Suplentes: Simão Bertelli, Alaba, Jorge Teixeira, Farias, Luís Silva, Sangaré, Carlos Daniel, João Amorim, e Gustavo Mendonça)

Treinador: Jorge Costa

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Pacheco (35'), Dioh (45'+4 e 49'), Lucas Mezenga (82'), Ricardo (84') e Zé Ricardo (90'+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Dioh (49')

Assistência: 829 espetadores