Tondela-Benfica B, 1-1: igualdade em jogo marcado pela expulsão de Diego Moreira

O Tondela e o Benfica B empataram esta sexta-feira a um golo no jogo que marca o arranque da segunda jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Municipal de Aveiro. O Benfica B foi quem se adiantou no marcador, por Luís Semedo, aos 16 minutos, com o Tondela a empatar por Daniel dos Anjos, aos 25 minutos, num jogo em que a equipa encarnada ficou reduzida a dez unidades (64), após expulsão de Diego Moreira.

Com uma entrada forte no jogo, o Benfica B cedo criou a primeira oportunidade golo, quando Diego Moreira surgiu no coração da área para rematar contra o corpo do guarda-redes Niasse, aos três minutos. A equipa de Luís Castro acabou por chegar à vantagem com um golo de Luís Semedo, que aproveitou um ressalto após um remate de Diego Moreira para bater o guarda-redes do Tondela à entrada da pequena área, aos 16 minutos.

O Tondela, a jogar em Aveiro, casa emprestada, tornou-se mais pressionante e chegou à igualdade aos 25 minutos, com Marcelo a desviar de cabeça um lançamento longo para a entrada da pequena área, onde surgiu Daniel dos Anjos a rematar com eficácia.

No início de segunda parte, o Tondela foi mais audaz e esteve perto de passar para a frente do marcador, num remate forte e colocado de Rafael Barbosa, com Samuel Soares a responder com uma grande defesa, aos 53 minutos. O Benfica B viu a sua estratégia sofrer um revés quando Diego Moreira recebeu ordem de expulsão por acumulação de cartões amarelos, aos 64 minutos.

Apesar de jogar em inferioridade numérica até ao final da partida, o Benfica B soube controlar o ímpeto do Tondela, segurando o empate sem permitir lances de perigo junto à sua baliza.

Jogo no Estádio Municipal de Aveiro

Tondela-Benfica B: 1-1

Ao intervalo: 1-1

Marcadores:

0-1, Luís Semedo, aos 16 minutos.

1-1, Daniel dos Anjos, 25.

Equipas:

- Tondela: Niasse, Tiago, Jota (Ricardo Alves, 83), Marcelo Alves, Manuel Hernando, Bebeto (Khacef, 72), Undabarrena (Rúben Fonseca, 83), Pedro Augusto (Simão, 90+1), Arcanjo (Matias Lacava, 72), Rafael Barbosa e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Tear, Rúben Fonseca, Cuba, Matias Lacava, Khacef, Ricardo Alves, Betel e Simão)

Treinador: Tozé Marreco.

- Benfica B: Samuel Soares, Tomé, António Silva, Bajrami, Rafael Rodrigues (Kiko, 68), Diogo Capitão, Henrique Pereira (Gerson Sousa, 87), Martim Neto (Jevsenak, 87), Cher Ndour (João Neves, 77), Diego Moreira e Luís Semedo (João Resende, 68).

(Suplentes: Pedro Souza, Gerson Sousa, João Resende, Maestro, Lacroix, Jevsenak, Kiko, Diogo Nascimento e João Neves)

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Henrique Pereira (30), Diego Moreira (32 e 64), Cher Ndour (37), Rafael Rodrigues (60), João Neves (77), Pedro Augusto (78) e Samuel Soares (83). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Diego Moreira (64)

Assistência: cerca de 1000 espetadores