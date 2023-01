Tondela-Farense, 1-0: Golo de Manu Hernando vale quarta vitória à turma da casa

O Tondela conquistou este domingo a quarta vitória na 2.ª Liga ao vencer por 1-0 na receção ao Farense, segundo classificado, graças a um golo de Manu Hernando, em jogo da 17.ª jornada.

O central espanhol marcou o único golo da partida aos 43 minutos, com um cabeceamento certeiro, para selar apenas o segundo triunfo caseiro, em nove jogos, da sua equipa.

O jogo arrancou equilibrado, com as duas equipas em modo 'suave' a tentarem chegar à baliza adversária, mas sem conseguirem criar grandes oportunidades de golo.

O Tondela começou a assumir o jogo e a instalar-se no meio campo do Farense, mas sem conseguir criar grandes oportunidades, uma vez que a formação de Vasco Faísca bloqueava as jogadas, ou desviava os remates.

Apesar do domínio da equipa da casa, o Farense ia conseguindo chegar junto da baliza de Babacar Niasse, sendo que na primeira parte conseguiu um momento de maior perigo, mum remate de Elves Balde (36 minutos) direto às mãos do guarda-redes.

A insistência da formação de Tozé Marreco acabou por dar frutos aos 43 minutos, quando Manu Hernando marcou de cabeça, assistido por Noufel Khacef, aos 43 minutos, na sequência de um livre marcado por Rafael Barbosa.

O Farense entrou na segunda parte com uma dinâmica diferente, que foi ganhando força com as alterações introduzida pelo treinador Vasco Faísca, que reforçou o ataque.

Num jogo também marcado pelos 10 amarelos mostrados pelo árbitro Carlos Macedo, a formação algarvia foi tentando, mas Babacar Niasse manteve a sua baliza a 'zero' e, do outro lado, o Tondela nunca desistiu de procurar o segundo golo.

Com esta vitória, o Tondela subiu provisoriamente para a nona posição, com 23 pontos, e o Farense mantém-se, com 34, no segundo lugar, que vale a subida direta à I Liga.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela-Farense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Manu Hernando, 43 minutos.

Equipas:

Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Manu Hernando, Ricardo Alves, Naoufel Khacef, Bebeto, Pedro Augusto, Telmo Arcanjo (Bruno Cuba, 77), Rafael Barbosa (Marcelo Alves, 85), Tomislav Strkalj (Rúben Fonseca, 80) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Philip Tear, Joel Sousa, Marcelo Alves, Rafael Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Bruno Cuba, Rodrigo Fajardo e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

Farense: Rafael Defendi, Talocha (Miguel Bandarra, 75), Cláudio Falcão, Robson, Cristian Ponde (Sapara, 57), Vítor Gonçalves, Fabrício Isidoro (Lucas, 63), Abner Filipe, Elves Balde (Matheus Oliveira, 46), Rui Costa e Marco Matias.

(Suplentes: Ricardo Velho, Muscat, Marcos Paulo, Sapara, Lucas, Miguel Bandarra, Diogo Viana, Mattheus Oliveira e Gonçalo Silva).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Robson (22 minutos), Marco Matias (33), Babacar Niasse (36), Bebeto (38), Talocha (59), Telmo Arcanjo (61), Sapara (61), Manu Hernando (71), Abner Filipe (74) e Rúben Fonseca (90+3).

Assistência: 882 espectadores.