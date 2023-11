Tondela-Feirense, 2-0: beirões voltam a vencer e saltam para o 7.º lugar

O Tondela venceu este sábado por 2-0 na receção ao Feirense, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg, num desafio em que a equipa da casa se apresentou superior.

Roberto (35 minutos) e Luan Farias (74') foram os autores dos golos no Estádio João Cardoso, com o Tondela a vencer o Feirense e a conquistar três pontos em casa e a dar um salto na tabela classificativa para o sétimo lugar.

Luan Farias tentou logo nos primeiros segundos inaugurar o marcador, mas sem sucesso, mas acabou por marcar o passo à equipa, que quase não saiu da grande área do Feirense.

Lucas Barros (12') voltou a tentar a proeza ao rematar do lado direito, mas a bola passou à frente da baliza do Feirense e, três minutos depois, Luan Farias (15') rematou ao poste esquerdo.

Na primeira oportunidade do Feirense, foi Rúben Alves quem tentou o golo com um remate perigoso, mas a bola passou por cima da barra da baliza de Ricardo.

Acabou por ser Roberto (35') a inaugurar o marcador, de cabeça, ao receber a bola de Bebeto.

Depois do golo a formação de Ricardo Sousa começou a chegar mais à grande área do Tondela e procurou criar oportunidades, com Oche (43') a fazer o lance mais perigoso ao rematar cruzado do lado esquerdo, mas sem ninguém para concretizar.

Nos primeiros 15 minutos da segunda parte, a pressão esteve toda do lado do Feirense, que praticamente não saiu do meio campo da equipa da casa, com Dudu (50') e Rúben Alves (53') a tentarem o golo, mas sem sucesso.

Depois, num jogo mais equilibrado, o lance mais perigoso saiu do Tondela, novamente com Bebeto (61') a passar a bola a Roberto que, desta vez, passou a Luan Farias que rematou por cima de João Costa, mas Filipe apareceu e cortou.

Luan Farias (74') acabou por aumentar a vantagem no marcador, depois de durante o jogo ter criado várias oportunidades sem sucesso.

Até ao final do jogo o Tondela não baixou a pressão e o Feirense tentou o tudo por tudo para o golo, mas sem sucesso, deixando o Feirense com 12 pontos na tabela classificativa e o Tondela, com esta vitória, alcançou os 16.

Jogo no Estádio João Cardoso, Tondela.

Tondela-Feirense: 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Roberto, 35'.

2-0, Luan Farias, 74'.

Equipas:

- Tondela: Ricardo, Bebeto, Abdoulaye Ba, Ricardo Alves, Lucas Barros, Rui Gomes (Costinha, 69'), Hélder Tavares (Tiago Almeida, 69'), Cícero, Luan Farias (Cuba, 84'), Xavier (Ceitil, 58') e Roberto (Daniel dos Anjos, 84').

Suplentes: Léo, Tiago Almeida, Ceitil, Costinha, Cuba, Luís Rocha, Pedro Maranhão, Lucas Mezenga e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

- Feirense: João Costa, Tony, Guilherme (Jorge Pereira, 65'), Filipe, Sérgio Conceição, Benjaqui (Castro, 80'), Henrique Jocu (Picas, 66'), Bruno (Wellington Manzoli, 80'), Rúben Alves, Oche (Paredes, 65') e Dudu.

Suplentes: Cássio, Wellington Manzoli, Washigton, Diogo Brás, Paredes, Jorge Pereira, Picas, Castro e Malam Camará).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cícero (23'), Abdoulaye Ba (31'), Rui Gomes (62'), Bebeto (71') e Wellington Manzoli (81').

Assistência: 1.054 espetadores.