Tondela-Trofense, 0-0: Equipas anulam-se em jogo sem grandes oportunidades

Tondela e Trofense empataram este domingo a zero, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg, no qual nenhuma das duas equipas criou grandes oportunidades de golo.



Na primeira parte, a equipa da casa tentou superiorizar-se ao seu adversário e criou o primeiro lance de perigo aos 13 minutos, com o guarda-redes Miguel Santos a defender um primeiro remate de Daniel dos Anjos e a recarga de Bebeto.

O guarda-redes do Trofense voltou a mostrar atenção, aos 24 minutos, quando parou um cabeceamento de Pedro Augusto, após um canto marcado por Bebeto. Até ao intervalo, o Tondela ainda ameaçou com um remate de Naoufel Khacef, com o Trofense a não conseguir responder com perigo.

A primeira oportunidade do Trofense surgiu logo no reatamento, aos 47 minutos, com um remate de Maiga, para defesa de Babacar Niasse.

Até ao final, a formação de Tozé Marreco tentou chegar à baliza contrária, mas não conseguiu quebrar o nulo.

Com este empate, o Tondela passou a ter 15 pontos no sétimo lugar, enquanto o Trofense continua com oito e subiu a 16.ª, em lugar de acesso ao 'play-off' de despromoção.

Jogo disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela-Trofense, 0-0.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Manu Hernando, Marcelo Alves, Jota Gonçalves (Bruno Cuba, 79), Naoufel Khacef, Bebeto, Pedro Augusto (Rodrigo Fajardo, 87), Rafael Barbosa (Ricardo Alves, 87), Tiago Almeida, Daniel dos Anjos e Matias Lacava (Rúben Fonseca, 68).

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Ricardo Alves, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Bruno Cuba, Rodrigo Fajardo, Betel Munhungo e Simão Duarte.

Treinador: Tozé Marreco.

- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso, Valente, Mutsinzi, Tiago André (Caio Marcelo, 90), Vasco Rocha, Martim Maia (Vilson Caleir, 74), Beni, Maiga (Bechou, 90), Okitokandjo (Pablo, 90) e Djalma (Vanilson, 74).

(Suplentes: Tiago Silva, Andrézinho, Vanilson, Caio Marcelo, Pablo, Schurrle, Traquina, Vilson Caleir e Bechou).

Treinador: Bruno China.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bebeto (30 minutos), Jota (59),Tiago Manso (60), Manu Hernando (74), Okitikandjo (74) e Vasco Rocha (90+5).

Assistência: 1.250 espetadores.