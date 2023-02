Torreense-Ac. Viseu, 1-2: Viriatos ascendem ao pódio à condição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu subiu, este sábado, provisoriamente ao pódio da Liga Sabseg, ao vencer na visita ao Torreense por 2-1, após reviravolta, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.

Em partida disputada no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, João Afonso inaugurou o marcador, aos 35 minutos, mas a formação comandada por Jorge Costa viria a conseguir a reviravolta, através de um autogolo de Keffel Resende, aos 44', e de um tento de André Clóvis, aos 72'.

O primeiro sinal de perigo do jogo foi dado aos sete minutos, quando João Vieira obrigou Domen Gril a uma defesa apertada, tendo o maior domínio da formação comandada por Pedro Moreira sido confirmado aos 35'.

Na sequência de um canto na direita do ataque, Patrick Fernandes deu um primeiro desvio para o segundo poste, onde surgiu o defesa João Afonso a encostar também de cabeça.

Dois minutos depois, o avançado Patrick Fernandes teve a oportunidade de dilatar o marcador, mas o remate saiu à malha lateral direita da baliza defendida por Domen Gril.

A resposta do conjunto liderado por Jorge Costa, todavia, surgiu pouco depois.

Aos 40', Famana Quizera, de baliza aberta, atirou por cima, depois de um erro tremendo do guarda-redes Vágner, mas, aos 44', os viseenses chegariam mesmo ao empate, num lance infeliz de Keffel Resende, que desviou a bola para a própria baliza.

Na etapa complementar, a formação de Viseu arriscou, subindo as linhas de pressão, e a mudança do esquema tático viria mesmo a ter efeitos, uma vez que, aos 72', André Clóvis, melhor marcador da prova, confirmou a reviravolta, num lance polémico.

No seguimento de um livre na zona central, Arthur Chaves cabeceou, obrigando a uma grande intervenção de Vágner, que, na sequência do lance, se queixou de ter sido empurrado antes de André Clóvis, oportuno, colocar a bola no fundo das redes.

Aos 84', Famana Quizera podia ter selado o triunfo, mas valeu novamente Vágner, em grande estilo, a evitar o terceiro tento da equipa de Viseu.

O Académico de Viseu subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 38 pontos, os mesmos do que o Farense, que ainda não entrou em campo nesta jornada. Já o Torreense, ocupa a 11.ª posição, com 27 pontos.

Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense -- Académico de Viseu, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Afonso, 35 minutos.

1-1, Keffel Resende, 44 (própria baliza).

1-2, André Clóvis, 72.

Equipas:

- Torreense: Vágner, Nuno Campos (Joe-Loic Affamah, 88), João Afonso, Gustavo Marques, Keffel Resende, Cícero Alves (Renato Santos, 77), Juan Balanta (Frédéric Maciel, 62), João Lameira, Diego Raposo (Santiago Godoy, 77) João Vieira (Jovan Lukic, 62) e Patrick Fernandes.

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Frédéric Maciel, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Harramiz, Joe-Loic Affamah, Renato Santos e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

- Académico de Viseu: Domen Gril, Rafael Bandeira (Luisinho, 46), André Almeida, Arthur Chaves, Yuri Araújo (Ícaro, 46), Tomás Silva (Rodrigo Pereira, 46), Messeguem, Famana Quizera, Jonathan Toro (Pana, 82), Gautier Ott e André Clóvis (Daniel Labila, 90+2).

(Suplentes: Mbaye, Ícaro, Ricardo Ramírez, Capela, Rodrigo Pereira, Daniel Labila, Luisinho, Jovani Welch e Pana).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Claúdio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrick Fernandes (56), João Lameira (59), Arthur Chaves (64), Gustavo Marques (77), Luisinho (80) e Renato Santos (90+4).

Assistência: 787 espetadores.