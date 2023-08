Torreense-Nacional, 3-0: equipa de Rui Ferreira consegue primeira vitória na Liga Sabseg

O Torreense arrecadou a primeira vitória na Liga Sabseg depois de bater esta segunda-feira o Nacional, por 3-0, em jogo da segunda jornada, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Welthon, aos 25 e aos 45'+1 (de grande penalidade), colocou os comandados de Rui Ferreira na frente do marcador, tendo Jorge Correa sentenciado o encontro, aos 62 minutos, quando o Nacional já jogava com dez jogadores fruto da expulsão de Jordi Pola, que esteve na origem do penálti na primeira parte.

A formação azul grená entrou mais atrevida, mas sem conseguir criar situações de perigo para os madeirenses, mais expectantes nos minutos iniciais.

Aos poucos, a equipa de Tiago Margarido foi aproximando-se da baliza adversária, que alvejou por várias vezes, mas o primeiro tento da partida acabaria por ser apontado pela equipa da casa.

Aos 24 minutos, o ala Keffel Resende isolou-se à esquerda do ataque e cruzou rasteiro para o avançado Welthon, que se estreou a marcar no campeonato.

Logo de seguida, André Rodrigues só não ampliou a vantagem, de cabeça, porque o poste direito de Lucas França, já batido, não deixou.

Aos 43, o defesa Jordi Pola cometeu falta sobre Welthon dentro da área - o árbitro Carlos Teixeira acabaria por expulsar o defesa do Nacional com recurso ao videoarbitro - e foi o próprio avançado do Torreense a converter, com sucesso, o castigo máximo, dificultando ainda mais a tarefa dos madeirenses.

A etapa complementar até começou melhor para os forasteiros, que a jogar com menos um jogador ainda viram Luís Esteves e Carlos Daniel tentar reduzir a diferença, mas foi mesmo o Torreense a ampliar o marcador e a sentenciar o triunfo 'azul grená'.

Aos 62 minutos, Carnejy Antoine obrigou Lucas França a uma grande intervenção, todavia, a bola acabaria por sobrar novamente para o avançado, que assistiu Jorge Correa, que entrara também ele quatro minutos antes, para o terceiro tento.

O resultado ainda poderia ter sido mais dilatado, porém, os remates de Juan Balanta, Jorge Correa e Patrick Fernandes foram travados com três boas defesas do guarda-redes do Nacional, equipa que continua sem pontuar ao cabo de duas jornadas já disputadas.

Já em tempo de compensação, o árbitro expulsou Marvim Elimbi na sequência de um lance com Martim Gustavo, no entanto, alertado pelo var, Carlos Teixeira alterou a sua decisão e apenas deu cartão amarelo ao defesa.

Com este resultado, o Torreense subiu ao sexto posto, com três pontos, ao passo que o Nacional é 18.º e último classificado, averbando apenas derrotas.





Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Nacional, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Welthon, 24 minutos.

2-0, Welthon, 45+1 (grande penalidade).

3-0, Jorge Correa, 62.

Equipas:

- Torreense: Vágner, Marvi Elimbi, João Afonso, Joãozinho, Nuno Campos, Juan Balanta (Benny, 72), Sebastian Gúzman, Keffel Resende (Rodrigo Borges, 58), André Rodrigues (Jorge Correa, 58), Patrick Fernandes (Azarias Londoño, 76) e Welthon (Carnejy Antoine, 58).

(Suplentes: Carlos Henriques, Benny, Azarias Londoño, Carnejy Antoine, Simãozinho, Jorge Correa, Rodrigo Borges, Anthony D'Alberto e Neneco Renteria).

Treinador: Rui Ferreira.

- Nacional: Lucas França, Witi Quembo, Paulo Vítor, Jordi Pola, André Sousa, Gustavo Silva, Jota (Ulisses, 45+3), Luís Esteves (Teodora, 66), Carlos Daniel (Martim Gustavo, 85), Jesús Ramirez (Rúben Macedo, 85) e Guilherme Pira (Danilovic, 46).

(Suplentes: Vínicius Machado, Rúben Macedo, Danilovic, Sérgio Marakis, Raimar, Martim Gustavo, Francisco Gonçalves, Ulisses e Teodora).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Sousa (14), André Rodrigues (39), Rodrigo Borges (90) e Marvim Elimbi (90+5). Cartão vermelho direto para Jordi Pola (45).

Assistência: 979 espetadores.