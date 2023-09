Torreense-UD Oliveirense, 3-1: equipa visitante quebra arranque 100% vitorioso

Um bis de Jorge Correa e um tento de Welthon permitiram ao Torreense vencer este domingo a UD Oliveirense, por 3-1, e quebrar o arranque 100% vitorioso dos forasteiros na Liga Sabseg.

Em partida da quarta jornada, disputada em Torres Vedras, o Torreense adiantou-se por Jorge Correa, aos cinco e sete minutos, a UD Oliveirense ainda viria a reduzir por intermédio de André Schutte, aos 61', mas Welthon sentenciou o encontro, aos 90'+5.

Com este resultado, o emblema azul grená ascendeu ao quinto lugar, com sete pontos, ao passo que a formação de Oliveira de Azeméis permanece no terceiro posto, com nove pontos, a um da dupla de líderes composta por Santa Clara e AVS.

A formação de Fábio Pereira entrou mais agressiva nos minutos iniciais, mas foi mesmo o emblema do Oeste a chegar ao golo.

Aos cinco minutos, Carnejy Antoine pressionou o defesa adversário, roubou a bola e serviu Jorge Correa para este, ao segundo poste e com a baliza deserta, apontar o primeiro tento do encontro.

Dois minutos depois, o avançado argentino voltou a marcar, num lance em que aproveitou da melhor forma uma defesa incompleta do guarda-redes Arthur Augusto.

Depois dos tentos iniciais, o ritmo de jogo acalmou, sendo que, aos 35 minutos, houve novo motivo de festa, mas por pouco tempo: Anthony Carter reduziu, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

O mesmo sucedeu na compensação da primeira parte, com o videoárbitro (VAR) a invalidar novo remate certeiro dos forasteiros.

Aos 61', e já depois de Carter atirar ao poste, a UD Oliveirense reduziu a desvantagem, com André Schutte, que tinha entrado instantes antes, a ganhar um ressalto na sequência de um canto e a disparar para o golo.

O Torreense poderia ter recolocado a diferença em dois golos, aos 75', mas o avançado Welthon viu Arthur Augusto defender um penálti que castigou uma falta de Kazu sobre Nuno Campos dentro da grande área, marcada após consulta do VAR.

A incerteza no desfecho do jogo permaneceu e, nos últimos minutos, sucederam-se oportunidades de golo, com as melhores ocasiões a pertenceram à equipa comandada por Rui Ferreira.

Primeiro por Nuno Campos, que surgiu completamente isolado mas atirou por cima, e depois por Welthon e Benny, que não tiveram engenho para bater o inspirado Arthur Augusto, que foi mantendo a equipa na discussão do resultado.

No período de compensação, Arthur Augusto voltou a estar em evidência ao impedir o golo a André Rodrigues, mas, depois, pouco podia fazer para evitar o golo de Welthon, que surgiu completamente isolado num momento em que a UD Oliveirense arriscava tudo para conseguir levar um empate de Torres Vedras.





Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras

Torreense - UD Oliveirense, 3-1

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Jorge Correa (5')

2-0, Jorge Correa, (7')

2-1, André Schutte, (61')

3-1, Welthon, (90'+5)

- Torreense: Vágner, Nuno Campos, Marvim Elimbi, João Afonso, Joãozinho, Keffel Resende, Juan Balanta (Benny, 82'), Sebastian Guzmán (Neneco Renteria, 46'), Carnejy Antoine (Welthon, 64'), Jorge Correa (André Rodrigues, 64') e Pipe Gomez (Patrick Fernandes, 64')

(Suplentes: Carlos Henriques, David Tavares, Benny, Welthon, André Rodrigues, Rodrigo Borges, Anthony D'Alberto, Patrick Fernandes e Neneco Renteria).

Treinador: Rui Ferreira

- UD Oliveirense: Arthur Augusto, Diogo Casimiro (João Paulo Queiróz, 86'), Guilherme Soares, John Kelechi, Kazu (Vasco Gadelho, 77'), Schurrle, Filipe Alves (André Schutte, 55'), Guirassy, Zé Leite (Gonçalo Negrão, 77'), Zé Pedro e Anthony Carter

(Suplentes: Rui Dabó, João Paulo Queiróz, Kazu Miura, Brandão, Vasco Gadelho, André Schutte, Lamine, Gonçalo Negrão, Joaquim Rodrigues)



Treinador: Fábio Pereira

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sebastian Guzmán (10), Pipe Gomez (45+4), Patrick Fernandes (67), Kazu (69) e Guilherme Soares (90+1)

Assistência: 974 espetadores