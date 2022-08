Trofense-BSAD, 3-2: Bruno Almeida garante vitória dramática ao cair do pano

Bruno Almeida bisou e fez o golo da vitória do Trofense sobre a BSAD por 3-2, na primeira jornada da 2ª Liga portuguesa, com uma expulsão para os lisboetas e um penálti desperdiçado por Djalma.



Contra a corrente do jogo, Edgar Pacheco inaugurou o marcador para a BSAD, aos 35 minutos, mas a tarefa ficou complicada quando Tembeng viu dois cartões amarelos e foi expulso no mesmo minuto (37).

No segundo tempo, Bruno Almeida empatou, aos 65 minutos, Okitokandjo assinou a reviravolta (76) e, já depois de Djalma desperdiçar uma grande penalidade (86), Luís Mota 'gelou' o estádio com o golo do empate, mas Bruno Almeida devolveu a alegria aos trofenses com o golo da vitória, aos 90+5 minutos.

Num primeiro tempo em que o Trofense desperdiçou várias oportunidades para chegar à vantagem, a equipa de José Maria Pratas colocou-se na frente do marcador numa jogada de insistência, com Kikas a servir Edgar Pacheco que desviou de Miguel Santos.

Nos festejos, Tembeng levou cartão amarelo por demorar a regressar ao seu meio-campo e, no reatamento, entrou fora de tempo sobre Vasco Rocha, recebendo o segundo amarelo e respetiva ordem de expulsão antes do intervalo.

Sem alterações ao descanso, Okitokandjo ficou perto de marcar por duas vezes, Alisson Safira e Gustavo Santos tiveram um golo anulado para cada lado por fora de jogo e Bruno Almeida rematou ao poste, ainda dentro dos primeiros 10 minutos do segundo tempo.

Os lisboetas conseguiram suster a pressão e até chegaram à frente com perigo, mas num lance de insistência, o recém-entrado Djalma trabalhou bem sobre a direita e serviu de bandeja Bruno Almeida que rematou colocado para o empate.

A igualdade quebrou o espírito anímico da BSAD e, pouco depois, Andrézinho, que tinha saltado do banco, isolou Okitokandjo com um grande passe picado, o neerlandês recebeu de peito, tirou Álvaro Ramalho da frente e empurrou para a baliza deserta, assinando a reviravolta.

No entanto, o maior dramatismo ficou guardado para os últimos minutos, com Djalma a falhar uma grande penalidade, no reatamento Daniel Liberal desperdiçou um ataque em superioridade numérica e, após o pontapé de baliza, Jójó ganhou dois lances divididos de cabeça e isolou Luís Mota que 'disparou' para o golo do empate.

Nos últimos segundos, Djalma e Bruno Almeida construíram sobre a esquerda e, já dentro de área, o angolano serviu o português que rematou forte ao primeiro poste e 'selou' a vitória para Sérgio Machado.

Jogo realizado no Estádio Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense-BSAD: 3-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Edgar Pacheco, 35 minutos.

1-1, Bruno Almeida, 65.

2-1, Okitokandjo, 76.

2-2, Luís Mota, 88.

3-2, Bruno Almeida 90+5.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Caio Marcelo, Marcos Valente, Tiago André (Daniel Liberal, 58), Vasco Rocha (Djalma, 58), Beni, Gustavo Santos (Bechou, 69), Bruno Almeida, Traquina (Andrézinho, 69) e Okitokandjo.

(Suplentes: Miguel Santos, Simão Martins, Daniel Liberal, Paulo Leiras, Andrézinho, Vilson Caleir, Djalma, Pachu e Bechou.)

Treinador: Sérgio Machado.

- BSAD: Álvaro Ramalho, Diogo Calila, Danny Henriques, Chima Akas, Nilton Varela, Tembeng, Yaya Sithole, Edgar Pacheco (César Sousa, 84), Kikas (Tomás Castro, 62), Alisson Safira (Jójó, 79) e Chico Teixeira (Luís Mota, 79).

(Suplentes: Dylan Silva, Braíma Sambú, Luís Mota, César Sousa, Tomás Castro, Martim Coxixo e Jójó.)

Treinador: José Maria Pratas.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Yaya (10), Tiago André (25), Tembeng (36 e 37), Beni (48), Caio Marcelo (74) e Okitokandjo (83). Cartão vermelho por acumulação para Tembeng (37).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.