Trofense conquista segundo triunfo consecutivo na Liga Sabseg na receção ao Ac. Viseu

No seu segundo jogo como treinador do Trofense, Francisco Chaló somou nada mais, nada menos do que a segunda vitória. Na partida deste domingo, frente ao Ac. Viseu, um golo de Elias Achouri acabou por valer o triunfo por 1-0. Eis o exemplo claro de como uma chicotada psicológica pode surtir efeito no mundo do futebol.O jogo começou numa toada equilibrada, tendo a primeira oportunidade (neste caso até foram duas) surgido aos 12 minutos, para o lado viseense. Primeiro, Rodrigo Moura, novidade na baliza do Trofense, defendeu o remate de Quizera; depois, Mutsinzi cortou em cima da linha o remate de Ayongo. A partir daqui, o Trofense foi crescendo e ficando mais confortável na partida. Assim, após as primeiras tentativas de Bruno Almeida e Gustavo Furtado, o golo dos da casa chegou aos 29’. Na sequência de um lance em que Bruno Almeida aguentou bem a carga adversária, Elias Achouri apareceu isolado e bateu Domen Gril. Até ao intervalo, o Ac. Viseu ainda assustou com um remate de Quizera à barra, no entanto, o descanso chegaria com o Trofense na frente.Na etapa complementar, o Ac. Viseu teve mais bola e nunca deitou a toalha ao chão, mas nunca conseguiu incomodar verdadeiramente Rodrigo Moura. De resto, as melhores chances da 2ª parte aconteceram quando Gustavo Furtado e Mutsinzi, no mesmo lance, atiraram à barra e quando Bruno Almeida, já na compensação, obrigou Gril a uma boa estirada.Com este resultado, o Trofense chega aos 17 pontos, igualando assim o Ac. Viseu na tabela classificativa. A equipa da Trofa 'respira' agora melhor, isto na medida em que começa a afastar-se dos lugares de despromoção.