Trofense-Feirense, 0-1: Goleador Petkov impõe primeira derrota a Francisco Chaló

Num jogo marcado pela chuva intensa que tornou o relvado do Estádio do CD Trofense pouco ideal para a prática do futebol, foi preciso esperar até bem perto do final para ver o Feirense chegar ao golo e travar o registo invicto de Francisco Chaló aos comandos dos homens da Trofa.O Trofense foi a equipa que começou melhor a partida, claramente impulsionada pelo bom momento que atravessava, tendo criado perigo logo aos 8’, quando Bruno Almeida colocou Achouri na cara de Bruno Brígido, mas o guardião fogaceiro levou a melhor. Com uma pressão alta e eficaz, a equipa de Francisco Chaló obrigou o Feirense a bater na frente sem critério por diversas ocasiões.Ainda assim, a turma de Rui Ferreira foi crescendo e equilibrando o jogo com o passar dos minutos e, aos 23’, conseguiu um contra-ataque bem trabalhado ao primeiro toque que acabaria com Vargas a disparar ao lado. Sem grandes oportunidades, o terreno foi impedindo que as duas formações colocassem a sua melhor versão em campo e provocava vários duelos e faltas.Na segunda parte, o jogo manteve-se bastante amarrado e a bola ia ficando longe das balizas. À imagem do primeiro tempo, o avançar do relógio tornou mais pronunciado o domínio dos visitantes, mas as oportunidades continuaram sem aparecer.Na verdade, até foi do Trofense a melhor ocasião, quando Tiago André, aos 79’, apareceu em boa posição no coração da área, mas Sidney anulou com sucesso o remate. No entanto, golo acabaria mesmo por surgir, quando um remate de Manu foi travado pela água acumulada no relvado e sobrou para o goleador Petkov finalizar sem hipóteses para Rodrigo Moura.Com este resultado, o Feirense sobe ao 2º lugar da Liga Sabseg, enquanto o Trofense segue na 11ª posição da tabela.