Trofense-Leixões, 0-1: Golo tardio de Ricardo Valente dá vitória

O Leixões venceu este domingo por 1-0 na deslocação ao terreno do Trofense, da 19.ª jornada da Liga Sabseg, com o golo tardio de Ricardo Valente a dar os três pontos aos matosinhenses.



Num jogo em que os bebés do mar dominaram a primeira parte e os anfitriões estiveram mais fortes na segunda, o remate à meia-volta, aos 83 minutos, do jogador recém-entrado na partida revelou-se decisivo.





Aos oito minutos, em jogada pelo corredor direito, os visitantes deram o primeiro sinal de algum perigo para a baliza adversária, quando um toque de calcanhar por parte de João Oliveira encontrou Fabinho sozinho no interior da área, mas o médio rematou fraco para defesa de Tiago Silva. A resposta do conjunto da Trofa surgiu por intermédio de Wesley Tanque, ao 12.º minuto, na sequência de um lançamento de linha lateral longo de Daniel Liberal, com a bola a sofrer ressaltos consecutivos até parar aos pés do extremo brasileiro, que, em posição muito favorável, atirou às malhas laterais. Os leixonenses começavam a mostrar supremacia, com mais posse de bola e obrigando do Trofense a recuar no terreno e, aos 15 minutos, num contra-ataque rápido, Zag lançou a corrida de João Oliveira, que tirou um cruzamento rasteiro para o desvio do ponta de lança Agostinho, com a bola a bater caprichosamente no poste.

Pouco depois (17 minutos), o Leixões teve novamente uma grande chance de inaugurar o marcador, com Zag a rasgar a defesa caseira com um passe em profundidade que isolou João Oliveira, mas o guardião do Trofense Tiago Silva, que representou os leixonenses nas duas últimas temporadas, rapidamente fez a 'mancha' e defendeu, de forma notável, o remate com o pé.

Até ao final do primeiro tempo, os matosinhenses foram exibindo mais argumentos, sem conseguirem, porém, mostrar criatividade ofensiva para furar o bloco baixo da equipa da Trofa, sendo o livre direto por parte de Thalis (45 minutos) a única outra oportunidade de destaque.

A segunda parte mostrou uma faceta diferente do conjunto de Jorge Casquilha, a instalar-se mais no meio-campo ofensivo, perante um Leixões em perda, face ao ímpeto que havia mostrado no início da partida. Logo aos 47 minutos, o Trofense ameaçou a baliza de Beunardeau, com um cabeceamento de Wesley Tanque ao segundo poste, após um bom cruzamento de Mateus Sarará no corredor direito.

Numa segunda parte muito pobre em oportunidades de golo, apesar do maior ascendente da equipa da Trofa, o remate fraco do 'capitão' trofense Vasco Rocha (68 minutos), na sequência de um pontapé de canto, e o cabeceamento de Pachu, após um bom cruzamento de Hélder Morim, constituíram as únicas duas oportunidades de golo claras para os anfitriões.

O golo do Leixões surgiu numa rara aproximação à baliza adversária com Tiago Valente, aos 83 minutos, a apontar um golo de belo efeito, aproveitando um corte insuficiente do central Marcos Valente, depois de cruzamento de Tiago Morais, para rematar certeiro de primeira. O Trofense procurou o golo do empate nos últimos minutos, mas não mostrou a capacidade necessária para criar perigo.

Com este resultado, o Leixões, que já havia vencido por 1-0 com um golo aos 83 minutos no jogo da primeira volta, ascendeu ao 10.º lugar da 2ª Liga, com 25 pontos, enquanto o Trofense mantém o 17.º, com 13.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense - Leixões, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Ricardo Valente, 83 minutos.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Marcos Valente, Simão Martins (Tiago André, 45), Tiago Ferreira, Mateus Sarará (Stevy Okitokandjo, 69), Vasco Rocha, Hélder Morim, Daniel Liberal, Wesley Tanque (Mozino, 80), Henrique Pachu e Djalma (Eduardo Schurrle, 80).

(Suplentes: Miguel Santos, Semeu Commey, Rúben Pereira, Andrezinho, Eduardo Schurrle, Martim Maia, Mozino e Stevy Okitokandjo).

Treinador: Jorge Casquilha.

- Leixões: Quentin Beurnardeau, Pedro Coronas (João Amorim, 73), Nemanja Calasan, João Meira, Joel Ferreira (Miguel Silva, 65), Evrard Zag, Rafa Freitas (Tiago Morais, 45), João Oliveira (Ricardo Valente, 73), Fabinho, Thalis (Brunão Gonçalves, 89) e Agostinho.

(Suplentes: Igor Stefanovic, João Amorim, Brunão Gonçalves, Miguel Silva, Tomás Couto, Moisés Conceição, Tiago Morais, Ricardo Valente e Emmanuel Dasse).

Treinador: Cristiano Brito.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simão Martins (22), Rafa Freitas (25), Evrard Zag (61), Hélder Morim (82), Tiago Silva (90+05) e Quentin Beunardeau (90+05).

Assistência: 1.071 espetadores.