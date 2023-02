Trofense-Penafiel, 0-2: visitantes atingem marca dos 30 pontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel venceu esta sexta-feira por 2-1 na deslocação à Trofa, atingindo a marca dos 30 pontos à 22.ª ronda da 2.ª Liga, numa altura em que soma quatro jogos consecutivos a pontuar na competição.

Os golos de Adriano Castanheira, aos sete minutos, e Roberto, aos 50, deram ao Penafiel a vitória frente ao Trofense, que ainda reduziu por Stevy Okitokandjo, aos 74, numa partida fortemente marcada pela expulsão de Mozino em cima do intervalo (45+6).

Aos sete minutos de jogo, na primeira amostra de clarividência do ataque penafidelense, o golo acabaria por surgir para os visitantes, quando Edi Semedo arrancou pela ala direita e tirou um cruzamento, com o corte de cabeça de Marcos Valente a deixar a bola à mercê de Adriano Castanheira, que desferiu um remate fortíssimo a meia altura, sem hipóteses para o guardião Tiago Silva.

O Trofense, a perder desde uma fase prematura da partida, viu-se obrigado a assumir a iniciativa do jogo, mas foi o Penafiel quem esteve mais perto do golo, por intermédio de Edi Semedo, aos 19, após um mau alívio de Tiago Ferreira, que deixou o extremo isolado, mas o guarda-redes trofense levou a melhor, ao defender o remate rasteiro com o pé.

Na segunda metade do primeiro tempo, os caseiros começaram a dominar a partida de forma mais incisiva e Caio Secco impediu por diversas ocasiões o tento da igualdade.

No 31.º minuto, um canto curto da formação do Trofense levou Tiago Manso a rematar forte, de longa distância para defesa atenta do guardião penafidelense e, praticamente de seguida (33), os visitados ficaram muito próximos de marcar, com um remate de primeira de Eduardo Schürrle à entrada da área a ser parado por Caio Secco de forma notável.

A melhor oportunidade do conjunto de Jorge Casquilha acabaria, porém, por surgir aos 39 minutos, num lance em que o guarda-redes brasileiro parou as perigosas tentativas de Erivaldo e Vasco Rocha, antes de Mozino falhar clamorosamente o golo, num cabeceamento com a baliza aberta.

A acabar a primeira parte, Mozino foi expulso por acumulação de amarelos, o que representou um momento de viragem para o Penafiel, que estava com dificuldades em conter o ímpeto trofense na partida (45+6).

Conjugando a vantagem numérica com o marcador favorável, o Penafiel conseguiu, no segundo tempo, gerir bem o curso do jogo, sem que tivesse de passar por grandes sobressaltos para garantir os três pontos.

Logo aos 50 minutos, a equipa de Hélder Cristóvão mostrou-se mais uma vez eficaz e chegou ao segundo golo, num lance em que Robinho brilhou numa jogada individual pela direita e picou a bola para o segundo poste, onde apareceu Roberto, forte nas alturas, a cabecear para o fundo das redes.

Quando parecia haver uma resignação generalizada quanto ao resultado final, Stevy Okitokandjo reduziu a desvantagem para o Trofense, ao fazer um 'chapéu' de belo efeito sobre Caio Secco, aos 74 minutos, após isolar-se caprichosamente, ao ganhar um ressalto pelo meio dos centrais adversários.

O tento galvanizou a equipa da casa em busca da igualdade, num aumento claro do nível de intensidade, mas, até final, o Penafiel conseguiu manter a sua baliza a salvo de situações claras de golo.

Com este resultado, o Penafiel atingiu o sexto lugar da II Liga, com 30 pontos, enquanto o Trofense continua em 17.º, em posição de despromoção, com 19, e vê assim a sua sequência de duas vitórias seguidas ser interrompida.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense-Penafiel, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Adriano Castanheira, 07 minutos.

0-2, Roberto, 50.

1-2, Stevy Okitokandjo, 74.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso (Tiago André, 71), Tiago Ferreira, Marcos Valente, Simão Martins, Vasco Rocha (Mateus Sarará, 70), Eduardo Schürrle (Pachu, 46), Hélder Morim (Daniel Liberal, 85), Erivaldo (Stevy Okitokandjo, 70), Wesley Tanque e Mozino.

(Suplentes: Miguel Santos, Martim Maia, Mateus Sarará, Andrezinho, Daniel Liberal, Stevy Okitokandjo, Pachu, Rúben Pereira e Tiago André).

Treinador: Jorge Casquilha.

-Penafiel: Caio Seco, Robinho, João Miguel, Filipe Cardoso, Simãozinho, Reco, Mica Silva (Leandro Tipote, 62), Edi Semedo (João Oliveira, 86), Vasco Braga, Adriano Castanheira (Rúben Freitas, 87) e Fábio Fortes (Roberto, 18).

(Suplentes: Nuno Macedo, Rúben Freitas, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, João Oliveira, Diogo Batista, Leandro Tipote, Adílio Santos e Roberto).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Valente (14), Mozino (14 e 45+6), Mica Silva (36), Vasco Braga (45+5), Tiago Manso (53), Simãozinho (73), Caio Secco (85) e João Oliveira (90+2). Cartão vermelho para Mozino por acumulação de amarelos (45+6).

Assistência: 675 espetadores.