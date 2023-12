U. Leiria-Feirense, 1-1: falta de eficácia leiriense resulta em igualdade

União de Leiria e Feirense empataram (1-1), este sábado, em jogo da 15.ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Municipal de Leiria, e marcado pelo desperdício de oportunidades da equipa da casa.

Separadas por três pontos na metade inferior da classificação, com vantagem para os leirienses, os dois conjuntos proporcionaram um bom espetáculo, mas o resultado - fixado na primeira parte - castiga a falta de pontaria da União.

Os visitados entraram mal e o Feirense aproveitou. Com acutilância, a equipa de Ricardo Sousa inaugurou o marcador logo aos 09 minutos, no primeiro remate do jogo: boa combinação do meio campo permitiu a Dudu Hatamoto lançar João Castro e o avançado aproveitou para o 1-0.

O golo teve o condão de despertar a União de Leiria, que se lançou para a frente, colocando em evidência as fraquezas defensivas do Feirense, em especial do guarda-redes João Costa, muito inseguro na primeira parte.

Um erro de João Costa quase deu o empate a Jair aos 11 minutos, mas a igualdade só surgiu aos 21, numa recarga de Leandro Silva, de primeira, à entrada da área, em lance que surpreendeu o guarda-redes do Feirense.

O domínio da União de Leiria era claro, à procura da reviravolta. Mas apesar do fulgor faltou sempre pontaria: Valdir Jr., Jair Matheus e Vasco Oliveira tiveram nos pés e na cabeça hipóteses claras de fazer o 2-1, mas falharam, algumas vezes com a baliza contrária à mercê.

Acossado, o Feirense demonstrou boa capacidade de reter e trabalhar a bola, mas manteve-se demasiado recuado, praticamente sem arriscar na frente.

Sem esmorecer, os leirienses continuaram a pressionar após o descanso e estiveram muito perto de marcar por Jair Matheus e Lucho Vega.

Mas a equipa de Vasco Botelho da Costa foi perdendo energia e o Feirense recuperou alguns metros na última meia hora.

Apesar disso, Jair, que esteve inspirado mas muito infeliz na finalização, quase desfez a igualdade aos 81 minutos. João Costa, contudo, defendeu bem, retificando as falhas da primeira metade do encontro e assegurando a divisão de pontos.





Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

União de Leiria-Feirense, 1-1.

Ao intervalo: 1-1

Marcadores:

0-1, João Castro, 9 minutos.

1-1, Leandro Silva, 21'.

Equipas:

- União de Leiria: Kieszek, Bura, Lystov, Vasco Oliveira, Valdir Jr. (Sérgio Ribeiro, 80'), Diogo Amado, Leandro Silva (Cuca, 85'), Pedro Empis (Kaká, 80'), Arsénio (Leandro Antunes, 69'), Jair Matheus e Lucho Vega (Zié Outtara, 69').

(Suplentes: Fábio Ferreira, Tiago Ferreira, Leandro Antunes, Kaká, Cuca, Zié Outtara, Sérgio Ribeiro, Joseph Amoah e Martim Ribeiro).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

- Feirense: João Costa, Filipe, Guilherme, Cláudio Silva, Washington, Sérgio Conceição (Bruno Silva, 62'), Jorge Pereira, Banjaqui (Oche, 70'), Dudu Hatamoto (Diogo Brás, 62'), Rúben Alves (Picas, 78') e João Castro (João Paredes, 78').

(Suplentes: Pedro Mateus, Bruno Silva, Diogo Brás, João Paredes, Oche, Ndione, Henrique Jocu, Picas e Malam Camará).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe (68') e Leandro Antunes (90'+2).

Assistência: 5.017 espetadores.