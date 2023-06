U. Leiria garante defesa Tiago Ferreira

A U. Leiria fechou a contratação do central Tiago Ferreira (ex-Trofense), que vai assinar por duas temporadas. O defesa corresponde ao perfil que o técnico Vasco Botelho da Costa tinha apresentado para o reforço do eixo defensivo, que, recorde-se, perdeu dois dos habituais titulares: Filipe Almeida, que não recebeu proposta para renovar, e Vasco Oliveira, que os leirienses ainda acreditam poder voltar a garantir por empréstimo do Farense.Entretanto, o guarda-redes Fábio Ferreira acertou os termos de um novo contrato com o emblema leiriense, válido por uma época, acompanhando a equipa no regresso aos campeonatos profissionais. O jogador, que vai entrar na quinta temporada consecutiva na equipa principal, iniciou a época como titular, mas perdeu espaço para Carlos Alves e, depois, Kieszek. No entanto, a administração da SAD pretende manter o guardião, de 25 anos, um dos vários elementos do plantel com trajeto na formação do clube.