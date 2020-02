UD Oliveirense goleia e ultrapassa o Benfica B na tabela classificativa

No primeiro jogo deste domingo da 2ª Liga, a UD Oliveirense recebeu e venceu o Benfica B por 5-0. Com este resultado, o conjunto orientado por Pedro Miguel passa a somar 25 pontos e ultrapassa as águias na tabela classificativa.

Apesar de o jogo ter começado equilibrado, o resultado começou a desenhar-se à passagem do minuto 16. Após uma falta de Kalaica sobre Neto Costa dentro da área, Fabinho foi chamado a bater a grande penalidade e não tremeu, abrindo o marcador.

O tento sofrido afetou a equipa B do Benfica, que passou a cometer muitos erros na sua zona defensiva. Foi precisamente num desses erros que a UD Oliveirense chegou chegou ao 2-0. Na sequência de um mau passe de Rafael Brito, Agdon apareceu isolado na cara de Svilar, tendo 'picado' para o 2-0 com que se chegaria ao intervalo.

Na etapa complementar, o Benfica B tentou forçar, mas as falhas no momento da transição defensiva acabaram por deitar por terra as esperanças das jovens águias. Assim, com um golo de Agdon e dois de Ricardo Tavares (um deles de belo efeito), a UD Oliveirense conseguiu o segundo triunfo consecutivo em casa.