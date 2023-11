União de Leiria-Leixões, 0-0: Persistiu a teimosia no Magalhães Pessoa

A União de Leiria e o Leixões empataram hoje 0-0 em jogo da 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado hoje no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Com este empate, a equipa de Leiria subiu ao oitavo lugar, contabilizando 15 pontos, mais três do que a formação de Leixões, que subiu à 11.ª posição.

O primeiro lance de perigo surgiu por intermédio dos forasteiros, aos cinco minutos, quando Evrard Zag, de fora da área, obrigou Pawel Kieszek a uma intervenção difícil.

Aos 25, Jair da Silva surgiu na cara de Ricardo Ribeiro, mas valeu a grande intervenção do guarda-redes do Leixões. Logo de seguida, foi Leandro Antunes a tentar inaugurar o marcador.

Na etapa complementar, a União de Leiria entrou mais astuta, sendo que a expulsão de Agostinho, por acumulação de amarelos (43 e 63), conferiu ainda maior domínio aos leirienses, que, aos 70, viram Ricardo Ribeiro travar a investida de cabeça de Jair da Silva.

O ritmo de jogo manteve-se baixo nos instantes seguintes, com a formação de Leiria a não conseguir quebrar a boa organização defensiva da equipa comandada por Pedro Ribeiro.

Nos instantes finais, os leirienses tentaram uma última aproximação à área do Leixões, que já estava confinado ao seu meio campo e a apostar no contra-ataque, todavia, os intentos revelaram-se infrutíferos, com cada uma das equipas a somar um ponto e a voltar a pontuar no campeonato.



Jogo disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

União de Leiria -- Leixões, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.



Equipas:

- União de Leiria: Pawel Kieszek, Vasco Oliveira, Marco Baixinho, Bura (Valdir Júnior, 75), Pedro Empis, Joseph Amoah (Diogo Amado, 46), Leandro Silva, Zié Ouattara, Leandro Antunes (Sérgio Ribeiro, 75), Arsénio (João Resende, 85) e Jair da Silva.

(Suplentes: João Oliveira, Vitalii Lystsov, Kaká, Afonso Valente, João Resende, Valdir Júnior, Diogo Amado, Sérgio Ribeiro e Koby).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

- Leixões: Ricardo Ribeiro, Rafael Silva, Léo Bolgado, Danrlei Santos, Fábio Baptista, Renato Soares (Rafa Freitas, 82), Evrard Zag, André Simões (Alhassan Wakaso, 90+2), Paulité (João Amorim, 81), Adriano Amorim (Moisés Conceição, 87) e Agostinho.

(Suplentes: Igor Stefanovic, Moisés Conceição, Rafa Freitas, Manuel Namora, Moshood, Alhassan Wakaso, Fabinho, João Amorim e Rafael Vieira).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Joseph Amoah (33), Agostinho (43 e 63) e André Simões (62). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Agostinho (63).

Assistência: 7.014 espetadores.