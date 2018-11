V. Guimarães B-Estoril, 1-1: Canarinhos aguentam com 10 e seguram empate

O Vitória de Guimarães B e o Estoril empataram este domingo 1-1, num jogo da oitava jornada da 2.ª Liga em que os canarinhos jogaram toda a segunda parte em inferioridade, por expulsão de Diakhité.Num jogo intenso, que começou com muita chuva, os estorilistas marcaram primeiro, por Roberto, aos 13 minutos, mas sofreram o empate, num penálti de Edmond Tapsoba, aos 31, e perderam a hipótese de subir ao terceiro lugar - são quintos, com 14 pontos.Já os vitorianos, que ainda não venceram qualquer dos cinco jogos disputados em casa, ocupam o 15.º lugar, com oito pontos.Roberto protagonizou a primeira ocasião de golo, com um remate à malha lateral, aos nove minutos, mas marcou pouco depois, ao aproveitar um mau atraso de Romain Correia.Os vimaranenses reagiram e, depois de terem ameaçado por Aziz, aos 24 minutos, empataram mesmo, num penálti convertido por Tapsoba, a punir falta de Filipe Soares sobre Bence Biró, aos 29.O Estoril ficou perto de nova vantagem, com o guardião vitoriano a negar o golo a Sandro Lima, aos 36 minutos, e a Marcos António, aos 37, mas ficou reduzido a 10 jogadores, aos 45 minutos, com Diakhité a ser expulso após derrubar Aziz, jogador que, aos 45+2, ameaçou de novo o golo.Na segunda parte, os vimaranenses jogaram nas imediações da área contrária, mas o Estoril até esteve mais perto de marcar, num remate cruzado de Wallyson, aos 69 minutos, e num desvio falhado de Dadashov, aos 90+1.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Vitória de Guimarães B - Estoril Praia, 1-1.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Roberto, 13 minutos.1-1, Edmond Tapsoba, 31 (grande penalidade).Equipas:- Vitória de Guimarães B: Daniel Figueira, João Correia (Nuninho, 56), Romain Correia (Pedro Raúl, 70), Phete, Edmond Tapsoba, David Sualehe, Al Musrati, Reisinho (Miguel Magalhães, 79), Mimito, Aziz e Bence Biró.(Suplentes: Tiago Martins, Miguel Magalhães, Rosier Loreintz, Castro, Nuninho, Jefferson Encada e Pedro Raúl).Treinador: Alex Costa.- Estoril Praia: Thierry Graça, Filipe Soares, Diakhité, João Pedro, Furlan, Gonçalo Santos (Pedro Queirós, 60), Wallyson, Aylton, Marcos António (Diney, 46), Sandro Lima e Roberto (Dadashov, 80).(Suplentes: Igor Rodrigues, Pedro Queirós, Diney, Matheus, Gustavo Costa, Chajia e Dadashov).Treinador: Luís Freire.Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Santos (41), Aziz (44), Sandro Lima (45+1), João Correia (45+1), João Pedro (73) e Wallyson (82). Cartão vermelho direto para Diakhité (45).Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.