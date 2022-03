Varzim-Ac. Viseu, 1-0: poveiros aflitos ganham ânimo na luta pela permanência

O Varzim venceu esta sexta-feira o Académico de Viseu, por 1-0, em partida da 26.ª jornada da 2.ª Liga, decidida com um golo de Zé Tiago, que permite aos poveiros saírem, à condição, dos lugares de descida.

O médio varzinista apontou o tento solitário logo aos 16 minutos, dando ânimo para que a equipa gerisse uma preciosa vantagem perante um adversário que só na parte final do encontro revelou algumas ameaças, mas sem contundência na finalização.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Varzim deixa os lugares de descida direta, e passa para 16.º, em posição de playoff, com 22 pontos, mais dois que o Sporting da Covilhã, agora 17.º mas com menos um jogo, enquanto o Académico de Viseu, que somou segunda derrota seguida, mantêm-se em 15,º, com 27.

A toada de equilíbrio com que começou a esta partida foi desfeita pouco depois do quarto de hora, com os poveiros, no primeiro remate perigoso à baliza adversária, a chegarem à vantagem, por Zé Tiago, que manteve o embalo depois de na jornada ter 'bisado' frente ao Benfica B.

Surpreendido por esta entrada de rompante do Varzim, o Académico de Viseu demorou a estabilizar o seu futebol, e depois de estancar algumas incursões dos locais, começou a explorar o contra-ataque, mas com dificuldades na definição final.

Um remate de Paul Ayongo, que obrigou o guarda-redes varzinista, Ricardo a defesa apertada, foi o único sinal de perigo dos visitantes, perante um conjunto poveiro que até era mais espevito nas chegadas à área contrária, mas não teve poder de fogo para dilatar a vantagem até ao intervalo.

O regresso do descanso não trouxe grandes alterações na postura das equipas, com o jogo a continuar uma toada dividida, mais benéfica para as pretensões dos poveiros, que apesar de menos fulgurantes a explorar o ataque, mostravam solidez defensiva.

O Académico, ainda chegou a ameaçar num remate de Paul Ayongo, mas só no derradeiro quarto de hora mostrou maior intencionalidade para procura de minimizar os estragos, mas deparou-se com a muralha defensiva erguida pelo Varzim, e não conseguiu encontrar espaço para evitar o desaire.





Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim

Varzim-Académico de Viseu, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Zé Tiago, 16 minutos.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Raí Ramos, André Micael, Cássio, Rêgo, Luís Silva, Zé Carlos (Tomás, Silva, 66), Tavinho (Murilo, 66), Zé Tiago (Nuno Valente, 86), João Reis (Rafael Assis, 77) e Agdon (Lacina Traoré, 66).

(Suplentes: Tiago Pereira, Assis, Nuno Valente, George Ofosu, Tiago Cerveira, Murilo, Bruno Tavares, Tomás Silva e Lacina Traoré).

Treinador: Pedro Miguel

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Ricardo Machado (Bandeira, 75), Vítor Bruno (Igor Milioransa, 64) , Ericson (Paná, 46) Filipe Cardoso (Renteria, 52), André Claro, João Vasco, Daniel Nussabaumer (Adílio, 64) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Rafa, Famana Quizera, Renteria, Romy Silva, Bandeira, Igor Milioransa, Adílio, Sena e Paná).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ericson (30), Tavinho (37), Filipe Cardoso (16) e Zé Carlos (48).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.