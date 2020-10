Varzim-Académica, 0-1: Vitória em duelo de domínios repartidos

Um golo solitário do médio Guima ditou este domingo o regresso da Académica aos triunfos na 2.ª Liga, ao derrotar o Varzim (1-0), num encontro da 5.ª jornada disputado à porta fechada na Póvoa de Varzim.

O conjunto de Coimbra voltou a vencer ao fim de duas partidas e subiu ao grupo dos quintos classificados, com sete pontos em 12 possíveis e um jogo a menos, enquanto os nortenhos não vencem há quatro rondas e ocupam a 10.ª posição, com cinco pontos.

Apesar do desvio errado de Michael Douglas a abrir, os 'estudantes' controlaram as incidências durante a primeira meia hora, gerando desconforto nos poveiros graças aos pontapés desenquadrados de Fabiano (18 minutos), João Mário (21) e Traquina (26).

A formação de Paulo Alves acusava dificuldades em ligar setores, mas até construiu a melhor oportunidade do primeiro tempo, num 'tiro' à barra de Lessinho (25), que atirou ao lado aos 38, sete minutos antes de André Micael cabecear para defesa de Mika.

As melhorias patenteadas pelo Varzim antes do intervalo prosseguiram no reatamento, fruto de duas investidas de Fatai (60 e 62 minutos), embora os pupilos de Rui Borges tenham revelado uma postura mais incisiva por Traquina (53) e João Mário (56 e 60).

Rafael Furtado (68 minutos) e Christian Irobiso importunaram os guarda-redes Ricardo Nunes e Mika, refletindo os padrões de um desafio resolvido pela Académica aos 82, quando Guima, assistido por João Mário na esquerda, rematou cruzado em zona frontal.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Académica, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Guima, 82 minutos.

Equipas:

- Varzim: Ricardo Nunes, Luís Pinheiro, Michael Douglas, André Micael, Cerveira, Rui Moreira, Boubakary Diarra (Caetano, 87), George Ofosu (Jhon Rentería, 74), Sodiq Fatai, Lessinho (Stanley, 85) e Yusuf Tunc (Christian Irobiso, 57).

(Suplentes: Ismael Lekbab, Abenego Tembeng, André Vieira, Ibrahima Guirassy, Caetano, Stanley, Christian Irobiso, Gonçalo Silva e Jhon Rentería).

Treinador: Paulo Alves.

- Académica: Mika, Fabiano Souza, Zé Castro (Rafael Vieira, 11), Silvério, Bruno Teles, Ricardo Dias, Guima, Fabinho (Mimito Biai, 83), Traquina, João Mário e Rafael Furtado (Mohammed Bouldini, 73).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Pedro Pinto, Mohammed Bouldini, Sanca, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Zourdine Thior, Rafael Vieira e Mimito Biai).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guima (33), Mohammed Bouldini (89), Christian Irobiso (90) e Fabiano Souza (90+1).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

RYTF // NFO

Lusa/Fim