Varzim-Benfica B, 2-1: Gonçalo Ramos marca mas águias deixam escapar vitória

O Varzim venceu esta sexta-feira o Benfica B, por 2-1, em partida da 27.ª jornada da Liga Sabseg, em que os poveiros conseguiram operar uma preciosa reviravolta no marcador ainda no primeiro tempo.

Depois de Gonçalo Ramos ter feito o primeiro golo do jogo para os encarnados, aos 18 minutos, a equipa nortenha respondeu com os tentos de Irobiso, aos 20, e de André Vieira, aos 29, de grande penalidade.

Com este resultado, o Varzim, que somou a terceira vitória consecutiva, continua a alavancar a recuperação, saindo da zona de descida e subindo ao 13.º posto, com 27 pontos, enquanto o Benfica continua num tranquilo nono posto, com 33.

Os lisboetas até entraram melhor no desafio, impondo velocidade e boas trocas de bola que cedo se pautaram em oportunidades de golo, com destaque para um par de iniciativas de Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

O Varzim sentia dificuldades para se libertar da pressão e responder em contra-ataque, e o melhor que conseguiu foi um remate de André Vieira, ainda assim insuficiente para assustar os benquistas, que, sem surpresa, inauguraram o marcador, aos 18 minutos, num cabeceamento de Gonçalo Ramos.

No entanto, a resposta dos poveiros à contrariedade demorou menos de dois minutos, e num subsequente contra-ataque conduzido por Fatai, Irobiso superou a marcação e resgatou o empate, num desvio hábil.

A igualdade no marcador impôs mais equilíbrio na partida, com o Varzim a galvanizar-se e a mostrar mais ambição, acabando por arrancar uma grande penalidade, aos 28 minutos, num contacto entre Agdon e o guardião do Benfica Svilar, que André Vieira não desperdiçou para assinar a reviravolta.

As águias ainda tentaram chegar ao empate antes do intervalo, dispondo de algumas oportunidades para tal, e voltaram a repetir uma entrada mais forte no regresso do descanso, acentuando a pressão sobre os locais e dominando o jogo.

Tiago Araújo, Gonçalo Ramos e Samuel Pedro tiveram soberanas oportunidades para recuperar a igualdade para o Benfica, mas encontraram pela frente o inspirado guardião varzinista Ricardo, que foi travando as intenções contrárias com grandes defesas.

No ataque, e apesar de uma perdida de Fatai, os poveiros foram desaparecendo à medida que concentravam as suas atenções em guardar a preciosa vantagem, conseguindo, com muito sofrimento, arrastar o 2-1 até ao final.

---------------



Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim-Benfica B, 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Gonçalo Ramos, 18 minutos.

1-1, Irobiso, 20.

2-1, André Vieira, 29 (grande penalidade).

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Nélson Agra, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, André Leão, Ahmed Isaiah (Temebng, 60), André Vieira (Nuno Valente, 67), Fatai, Irobiso (Patrck, 67) e Agdon (George Ofosu, 84).

(Suplentes: Isamel, Tembeng, Yusuf, Rui Moreira, George Ofosu, Michael Douglas, Nuno Valente, Rui Coentrão e Patrick).

Treinador: António Barbosa.

- Benfica B: Svilar, João Ferreira (Fábio Baptista, 87), Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz (Jair Tavares, 77), Diogo Mendes (Martim Neto, 78), Tiago Araújo, David Tavares, Umbaro Embalo (Samuel Pedro, 64), Gonçalo Ramos e Henrique Araújo (Luís Lopes, 87).

(Suplentes: Carlos Santos, Samuel Pedro, Luís Lopes, Jair Tavares, Henrique Jocu, Fábio Baptista, Kalaica, Martim Neto e Tomás Azevedo).

Treinador: Nélson Veríssimo

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Ferreira (22), Svilar (28) Morato (39), Ahmed Isaiah (42), André Leão (55) e Fábio Baptista (90+5)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.