Varzim-Casa Pia, 0-1: Visitantes 'estragam' estreia do técnico dos poveiros

O Casa Pia venceu este domingo o Varzim, por 1-0, em partida da 16.ª jornada da 2.ª Liga, decidida com um golo solitário de Saviour Godwin, ainda na primeira parte.

O jogador nigeriano do conjunto lisboeta apontou o tento que desequilibrou o encontro aos 30 minutos, 'estragando' a estreia do técnico António Barbosa no comando da formação da Póvoa de Varzim.

Com este resultado, o Casa Pia quebrou uma série de quatro jornadas consecutivas sem vencer, seguindo agora no nono lugar com 22 pontos, enquanto que o Varzim voltou aos desaires, depois de um empate e uma vitória, mantendo-se no último lugar da tabela, com 10 pontos.

O jogo até começou com dinamismo e muita circulação de bola, mas sem grandes ocasiões de golo nos instantes iniciais, com as duas equipas a mostrarem dificuldades na definição final, optando por alguns remates de longa distância para tentar surpreender.

Fatai, do lado dos poveiros, e Vítor Gonçalves, para o Casa Pia, protagonizaram algumas dessas iniciativas, mas, aos poucos, notava-se que os lisboetas iam mostrando um futebol mais envolvente.

Esse crescimento do Casa Pia deu frutos à passagem da meia-hora de jogo, quando os forasteiros aproveitaram uma perda de bola do Varzim e desenharam um contra-ataque que Saviour Godwin, finalizou, no 1-0, numa recarga a uma primeira intervenção do guarda-redes Ricardo.

Só quando se viram em desvantagem, os nortenhos mostraram mais ambição ofensiva, e regressaram para o segundo tempo bem mais pressionantes, ameaçando o empate, aos 52, num cabeceamento de Lessinho, que o guardião contrário segurou com dificuldade.

O Casa Pia ainda aliviou alguma de pressão sentida, mostrando-se uma equipa coesa perante as derradeiras tentativas do Varzim, que num de remates de André Vieira e Stanley, ainda ameaçaram o golo, mas sem a melhor pontaria para impedir o desaire.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Casa Pia, 0-1

Ao intervalo: 0-1

Marcador:

0-1, Saviour Godwin, 30 minutos.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, Nélson Agra, André Micael, Tiago Cerveira, Tembeng (André Vieira, 77), Rui Moreira (Stanley, 86), Fatai, George Ofosu (Rui Coentrão, 86), Irobiso e Lessinho (Nuno Valente, 68).

Suplentes: Isamel, André Vieira, Yusuf, Ibrahima, Diarra, Pinheiro, Stanley Nuno Valente e Rui Coentrão.

Treinador: António Barbosa.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Martins, Kelechi, Zach, Derick Poloni, Zolotic, Vítor Gonçalves, Vitó, Saviour Godwin (Sávio, 89), Malik (Platiny, 71) e Diogo Medeiros (Christian, 66).

Suplentes: Lucas Pais, Sousa, Christian, Sávio, Alex, Silvera, Romeu Ribeiro, Djoussé e Platiny.

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lessinho (26), Tembeng (45+1), Fatai (62) e Zach (78).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.