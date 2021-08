Varzim-Chaves, 2-2: Golo de Heliardo aos 89' garante empate

Heliardo entrou aos 62 minutos e aos 89 marcou o golo que permitiu ao Varzim empatar hoje na receção ao Chaves (2-2), na primeira jornada da 2.ª Liga.

O Varzim apresentou um futebol dinâmico, depressa criou problemas à defesa flaviense e podia ter marcado logo aos três minutos, após um erro flagrante de Paulo Vítor que deixou Tavinho com grandes possibilidades de marcar. O avançado varzinista, porém, perdeu o confronto direto como guardião adversário.

Tavinho enfrentou novamente Paulo Vítor aos seis minutos e o guardião voltou a negar-lhe com mais uma boa defesa, mas o caudal ofensivo do Varzim surtiu efeito aos 22 minutos, pouco depois de mais uma grande intervenção do guarda-redes visitante.

O golo varzinista começou a ser construído por Agdon, com a bola a passar por Murilo e João Reis e a seguir deste para Nuno Valente, que rematou cruzado de primeira e bateu Paulo Vítor, que desta vez nada pôde fazer.

A vantagem do Varzim era então mais do que merecida, mas o Chaves não se ficou e conseguiu o empate através do central Alexsandro, aos 30 minutos, na sequência de um canto e de uma jogada de insistência.

A partir daí, o Varzim perdeu fulgor e o Chaves cresceu, passou a ter mais bola e a dar mais trabalho à defesa contrária, tendo mesmo terminado a primeira parte por cima do jogo.

O Varzim começou novamente a segunda parte ao ataque, conquistou dois cantos e Agdon só não marcou porque Paulo Vítor, rápido a sair ao seu encontro, deteve a bola com o corpo.

O Chaves reagiu rapidamente, Ricardo Nunes efetuou uma boa defesa, e Wellington fez o 2-1 para os transmontanos, aos 61 minutos, com um cabeceamento colocado após cruzamento de João Correia.

O Varzim passou então pelo seu pior período no jogo, revelando naturais carências físicas, e o Chaves dominou com um futebol apoiado e João Teixeira, isolado diante de Ricardo Nunes, teve tudo para fazer o 3-1, mas rematou muito ao lado.

Nessa altura já Heliardo estava em campo e foi este avançado brasileiro, que substituíra Murilo aos 62 minutos, a empatar para o Varzim, aos 89, numa altura em que o Chaves já só pensava em segurar a magra vantagem e a equipa poveira fazia tudo o que tinha para obter pelo menos um ponto, o que conseguiu.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Desportivo de Chaves, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Nuno Valente, 22 minutos.

1-1, Alexsandro, 30.

1-2, Welllington, 61.

2-2, Heliardo, 89.

Equipas:

Varzim: Ricardo, Luís Pinheiro, André Micael, Cássio Scheid, João Reis, Luís Silva (André Leão, 76), Rafael Assis (Lessinho, 89), Nuno Valente (Zé Tiago, 62), Tavinho (George Ofusu, 76), Agdon e Murilo (Heliardo, 62).

(Suplentes: Tiago Pereira, Raí Ramos, Lessinho, André Leão, Heliardo, Zé Tiago, George Ofusu, Tiago Cerveira e Luís Pedro).

Treinador: António Barbosa.

Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Luís Rocha, Alexsandro, Bruno Teles, Kevin Pina, Nuno Coelho, João Teixeira (João Mendes, 90+2), Wellington (Patrick, 67), Juninho (Pedro Ribeiro, 89) e Batxi (Nuno Campos, 90+2).

(Suplentes: Samu, Nuno Campos, Bruno Langa, Nicolas, Patrick, Pedro Ribeiro, João Mendes e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Correia (12), Luís Silva (37), Tavinho (55), Rafael Assis (85) e Bruno Teles (90+6).

Assistência: 360 espectadores