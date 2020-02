Varzim-Estoril, 3-0: Poveiros voltam aos triunfos seis jornadas depois

O Varzim venceu este sábado o Estoril, por 3-0, em partida a contar para a 21.ª jornada da 2ª Liga, que marcou o fim do jejum de triunfos dos poveiros, que durava há seis jogos consecutivos.

Os nortenhos, que foram globalmente superiores, inauguram o marcador aos 32 minutos, por Luís Pedro, tendo na segunda metade dado volume ao resultado com os tentos de Stanley, aos 61', e George, aos 77'.

Com este triunfo, o Varzim ascendeu provisoriamente ao oitavo lugar do campeonato, agora com 30 pontos, enquanto os canarinhos, que quebraram um ciclo de quatro vitórias consecutivas, marcaram passo na aproximação aos lugares de subida, mantendo o quarto posto com 34.

O desafio até começou com oportunidades repartidas, com ambas as equipas a protagonizar alguns contra-ataques e remates de meia distância para tentar surpreender, mas sem melhor definição na finalização.

O rumo do desafio seria invertido pouco depois da meia hora, quando na sequência de um canto, cobrado por Christophe, o central Luís Pedro, de cabeça, inaugurou o marcador para os poveiros.

O tento galvanizou os poveiros, que, apesar de ainda no primeiro tempo terem desperdiçado uma boa oportunidade, por Lumeka, acabaram por vincar a superioridade na segunda metade.

O Estoril ainda tentou contrariar esse ascendente alargando a frente de ataque, mas acabou por conceder espaços para os locais explorarem as investidas ofensivas, com Stanley, aos 6'1, a aproveitar-se disso para a apontar o 2-0.

Os visitantes ainda reagiram num par de remates de Rodrigues e João Diogo, que o guardião da casa, Serginho, defendeu com boas intervenções, dando tranquilidade para a equipa fechar o jogo aos 77, num remate de George, que fixou o 3-0 final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Estoril, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Luís Pedro, 32 minutos.

2-0, Stanley, 61'.

3-0, George, 77'.

Equipas:

- Varzim: Serginho, João Amorim, Hugo Gomes, Luís Pedro, Tiago Cerveira (Rui Moreira, 71'), Pedro Ferreira, Christophe, Minhoca, George (Frederic Maceil, 78') Stanley (Yusuf, 78') e Lumeka.

(Suplentes: Ismael, Alan Henrique, Soisalo, Yusuf, Rui Moreira, Rui Moreira, Frederic Maciel e Baba Sow).

Treinador: Paulo Alves.

- Estoril: Daniel Figueira, João Diogo, Valente, Lucas África, Joãozinho, Tembeng, Daniel Bragança, Crespo (Rodrigues, 60'), Chiquinho (Pineda, 72'), Roberto e Juninho (Rafael Barbosa, 63').

(Suplentes: Stojkovic, Lucas, Rafael Barbosa, Gonçalo, Pineda, Rodrigues e Lucas Marques).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Manuel Oliveira (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Cerveira (35') Crespo (44'), George (45'), João Diogo (53'), Pedro Ferreira (64') e Rafael Barbosa (70').

Assistência: cerca 1500 espetadores.