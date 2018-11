Varzim-Farense, 1-1: Resultado fixado por dois autogolos

Varzim e Farense empataram este domingo 1-1, num encontro da oitava jornada da 2.ª Liga em que o resultado foi fixado por dois autogolos.O primeiro infortúnio coube ao varzinista Nélson Agra, que, aos 37 minutos, num atraso disparatado, ofereceu a vantagem aos algarvios, que, já aos 81, devolveram o 'brinde', num desvio para a própria baliza de Borges, na sequência de um canto.Com este resultado, os poveiros, que têm mais um jogo disputado, descem para o oitavo lugar, com 11 pontos, os mesmos que o Farense, que surge logo a seguir, no nono lugar.A formação nortenha até entrou melhorou, assumindo a iniciativa, mas denotando algumas dificuldades para armar os seus ataques, num relvado muito fustigado pela chuva.Já o Farense, surgiu mais expectante, mas aos 25 minutos teve uma soberana oportunidade para faturar, quando Ryan Gauld foi derrubado na área varzinista pelo guarda-redes Emanuel Novo, que, depois, defendeu o penálti, marcado por Jorge Ribeiro.Galvanizados com o lance, os nortenhos ainda tiveram duas chances para se adiantar no marcador, num par de remates de Haman e Jontahan, mas sem a melhor pontaria.Na reposta, o Farense capitalizou um deslize de Nélson Agra para se adiantar no marcador, aos 37 minutos, quando o defesa central do Varzim fez um atraso sem nexo para o guarda-redes.Em desvantagem, o técnico dos poveiros, Nuno Capucho, lançou Baikoro e Stanley, logo após o descanso, fazendo com que a equipa ganhasse mais vocação ofensiva, mas o Farense, mais remetido à defesa, foi controlando as investidas.A insistência do Varzim em resgatar o empate acabaria por dar frutos perto do final, mas também à conta do infortúnio do adversário, pois, aos 81 minutos, foi a vez de Borges desviar para a sua baliza um canto cobrado pelos poveiros.Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.0-1.0-1, Nélson Agra, 37 minutos (própria baliza).1-1, Borges, 81 (própria baliza).Emanuel Novo, Mário Sérgio, Nélson Agra, Silvério, Amian, Estrela, Pavlovski (Stanley, 46), Charalambous (Baikoro, 46), Baba Sow (João Amorim, 71), Jonathan e Haman.(Suplentes: Broetto, Sandro, Júlio Alves, Stanley, João Amorim, Baikoro e Rui Coentrão).Nuno Capucho.Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Markovic, Borges, Ryan Gauld (Carlos Moura, 87), Mayambela, Christian Irobiso (Alan, 73) e Alvarinho (André Vieira, 56).(Suplentes: Hugo Marques, Kadri, André Vieira, Perisic, Simões, Carlos Moura e Alan).Rui Duarte.Gustavo Correia (AF Porto).Cartão amarelo para Bruno Bernardo (18), Daniel Fernandes (63) e Ryan Gauld (87).Cerca 1.500 espetadores.