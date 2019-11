Varzim-Farense, 1-3: Liderança reforçada com triunfo desenhado em 45 minutos

O Farense reforçou este sábado a liderança da 2.ª Liga , ao vencer o Varzim por 3-1, em jogo antecipado da 14.ª jornada, no qual os algarvios asseguraram o triunfo ainda na primeira parte.

A formação do sul do país revelou bons níveis de eficácia no primeiro tempo, adiantando-se no marcador com os golos de Ryan Gauld (23 minutos), Fábio Nunes (35) e Fabrício Simões (45+1), que expuseram debilidades defensivas dos poveiros, os quais só conseguiram reagir com um golo de Leonardo Ruiz (44).

Com este triunfo o Farense, que somou a sétima vitória consecutiva, passa a somar 27 pontos, mais cinco que o segundo classificado, o Nacional, e mais seis do que o Estoril Praia, que segue em terceiro, mas com menos um jogo.

O Varzim, que não perdia há oito partidas, ainda mantém um tranquilo sétimo lugar, com 16 pontos.

O desafio até começou numa toada morna, embora com os algarvios a tentarem impor algum ascendente, fazendo valer uma maior condição física, que os locais, sobretudo na defesa, sentiam dificuldade em travar.

Disso se aproveitou o Farense para, aos 23 minutos, inaugurar o marcador, num lance de alguma felicidade para Ryan Gauld, que, aproveitando um ressalto após remate inicial de Fabrício Simões, conseguiu um desvio para o 1-0.

Os poveiros não disfarçavam alguma falta de 'tração ofensiva', e, quando insistiam nos contra-ataques, demoravam a recompor-se, algo que os forasteiros capitalizaram, aos 35 minutos, numa arrancada de Fábio Nunes desde o meio-campo, que só terminou com o remate para o 2-0.

O Varzim, que no primeiro tempo foi muito crítico em relação algumas decisões da equipa de arbitragem, só reagiu de forma contundente aos 44, quando Leonardo Ruiz respondeu com um 'tiro' certeiro a um cruzamento de João Amorim, reduzindo para o 2-1.

Os festejos dos nortenhos não duraram mais do que dois minutos, pois nos 'descontos' da etapa inicial, o Farense voltou a ampliar a vantagem, desta feita com um remate de Fabrício Simões, num lance em que a defesa do Varzim voltou a conceder muito espaço.

No regresso do descanso, a formação poveira transfigurou-se, e assumiu o controlo do desafio, instalando-se no meio campo contrário para tentar inverter o resultado.

A pressão dos locais revelou-se infrutífera no que tocou a evidentes situações de golo, perante um Farense que foi colocando 'gelo' no desafio e revelando uma solidez defensiva que 'secou' as investidas do Varzim, fazendo arrastar o 3-1 até ao final.

Jogo no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Farense, 1-3.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Ryan Gauld, 23 minutos.

0-2, Fábio Nunes, 35.

1-2, Leonardo Ruiz, 44.

1-3, Fabrício Simões, 45+1

Equipas:

Varzim: Serginho, João Amorim, Alan Henrique, Hugo Gomes, Tiago Cerveira, Pedro Pereira (Christophe, 37), Rui Moreira (Frederic Maciel, 69), Minhoca, George, Leonardo Ruiz e Lumeka (Stanley, 55).

(Suplentes: Ismael, Zé Diogo, Christophe, Stanley, Gonçalo, Frederic Maciel e Baba Sow).

Treinador: Paulo Alves.

Farense: Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, Furlan (Rafael Vieira, 73), Filipe Melo, Ryan Gauld, Fabrício Isidoro, Fábio Nunes (Miguel Bandarra, 89), Irobiso (André Vieira, 82) e Fabrício Simões.

(Suplentes: Daniel Fernandes, Tavinho, André Vieira, Miguel Bandarra, Rafael Vieira, Alvarinho e Ângelo).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alan Henrique (37), George (51), Fábio Nunes (54), Ryan Gauld (56), Luís Rocha (74), João Amorim (82) e Filipe Melo (87).

Assistência: cerca 1500 espetadores.