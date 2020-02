Varzim-FC Porto B, 0-2: equipa portista terceira vitória consecutiva

Em jogo a contar para a 19º jornada da Liga Nos, o FC Porto B deslocou-se à Póvoa de Varzim e venceu o Varzim por 2-0. Com este resultado, os dragões passam a somar 24 pontos, ascendendo ao 13º lugar. O Varzim, por seu lado, mantém os 27 pontos.





A primeira parte do encontro nem sempre foi bem jogada, sendo escassas as oportunidades de golo. A primeira, de resto, surgiu depois de um erro de Serginho, que deu mão após um atraso de um colega. Apesar disso, o guarda-redes do Varzim conseguiu redimir-se, defendendo o remate de Fábio Vieira.Os dragões tiveram sempre mais qualidade com bola, acabando por chegar ao golo à passagem do minuto 23. Após uma jogada de insistência pela direita, o esférico chegou em condições perfeitas a Afonso Sousa na entrada da área. O extremo aproveitou, rematando colocado e pondo os dragões em vantagem.O melhor que os poveiros conseguiram foi um remate de Lumeka, que Ricardo Silva acabou por defender. O intervalo chegou assim com o FC Porto B a vencer por 1-0.Na segunda parte, o Varzim apareceu transfigurado, tendo para isso contribuído a entrada de Caetano. O jogador de 28 anos trouxe outra intensidade à partida, mas os visitados não conseguiram chegar ao golo.Leonardo Ruiz atirou ao poste ao minuto 58 e Stnaley atirou por cima, desperdiçando uma oportunidade clamorosa. Aproveitou o FC Porto B, que dobrou a vantagem já no período de compensação. Após uma boa jogada coletiva, Boris Enow rematou forte, carimbando a conquista dos três pontos para a seua equipa.